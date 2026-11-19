Двоюродная сестра известного стендап-комика из Кыргызстана Элдоса Алмазова сообщила о его смерти в 29 лет. Печальной новостью она поделилась в комментарии под последним постом Алмазова в Telegram-канале.

«Вчера, во время операции, мы потеряли Элдоса. Это огромная утрата для всех нас, особенно для его родителей», – написала она.

Родственница отметила, что семья Элдоса, особенно мама и папа, очень долго боролись за его жизнь.

Комик родился в Кыргызстане. Он стал популярным после выступлений в шоу «Открытый микрофон» на ТНТ. Элдос страдал редким заболеванием — гипофизарным нанизмом. Из-за этого его рост составлял всего 130 сантиметров.

В апреле этого года стало известно, что у комика обнаружили агрессивную форму рака костей. Элдос проходил химиотерапию. В сентябре ему удалили опухоль на левой ноге. После этого ему пришлось заново учиться ходить.

Последний пост он опубликовал 20 октября. Элдос сообщил, что находится дома и готовится к второй химии.

Ранее стало известно о смерти в 66 лет актёра из сериалов «Друзья» и «Санта-Барбара» Ларри Пойндекстера.