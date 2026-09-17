Булгаков и Горький. На сборе труппы театра Михалкова рассказали о премьерах

17 сентября премьерой спектакля «Собачьей сердце» открылся новый сезон в театре «Мастерская „12“ Никиты Михалкова». А накануне там прошел сбор труппы, где стало известно еще об одной скорой премьере.

Найти своего зрителя

Художественный руководитель театра, режиссер Никита Михалков на сборе труппы выразил надежду, что спектакль «Собачье сердце» в постановке Сергея Газарова, созданный по мотивам повести Михаила Булгакова, «найдет своего зрителя».

Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

А в последних числах ноября — ещё одна премьера. На этот раз — по пьесе Максима Горького «Васса Железнова». Выбор произведения — дело рук Никиты Михалкова. А ставить спектакль будет Надежда Михалкова, для которой это будет режиссерский дебют в театре. В игровом кино в копилке Надежды Никитичны уже несколько режиссерских работ. В 2016-м она сняла сериал «Чурросы», в 2018-м — полный метр «Проигранное место». Потом была короткометражка «One Mango, Please». И, наконец, в 2022-м Надежда Михалкова выпустила сериал «Номинация».

Надежда Михалкова. Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

«Андрей ещё всем покажет»

Возвращаясь к пьесе Горького, роль Вассы Железновой сыграет народная артистка РФ Ирина Розанова. В спектакле также принимут участие Михаил Ефремов, Сергей Баталов, Андрей Баков, старший сын Анны Михалковой. Ирина Розанова рассказала, что это она настояла, чтобы Андрей сыграл в спектакле. У актера это будет первый театральный опыт, но Розанова уверена, что «Андрей еще всем покажет». К слову, режиссер Надежда Михалкова уже работала со своим племянником, он снимался в «Чуроссах» и «Номинации».

Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

Два варианта знаменитой пьесы

Интересен не только актерский состав, но и то, что ставиться будет первый вариант пьесы «Васса Железнова», написанный Горьким в 1910 году. Как отметил Никита Михалков, в дальнейшем, «исходя из трендов», Горький переписал пьесу, и именно последний вариант ставят в большинстве театров. По словам художественного руководителя «Мастерской „12“», два варианта пьесы сильно отличаются по своей концепции.

«И в данном случае будет важно не только „как“, но и „что“ мы хотим сказать», — подчеркнул режиссер.

Народная артистка РФ Ирина Розанова. Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

«Русский овощ»

Говоря о том, над чем работает он сам в настоящий момент, Никита Сергеевич сообщил, что пишет сценарий для художественного фильма. Но каких-то подробностей о сюжете рассказывать не стал. Но вопрос из зала, что, может быть, хотя бы название скажет, Михалков ответил: «Русский овощ». На уточняющий вопрос aif.ru, не было ли это шуткой, режиссер ответил: «Нет». И добавил, что «хотел заинтриговать», озвучив необычное название.

Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

В президиуме во время сбора труппы рядом с Никитой Сергеевичем сидел главный художник театра Юрий Купер. Михалков поздравил коллегу, с которым знаком более 40 лет, с присвоением ему звания заслуженного художника России. А труппу — с тем, что спектакль «Перед рассветом» получил этим летом «Золотую маску».

А еще поздравил тех актеров, кто недавно стал папами и мамами, заметив с улыбкой, что театр повышает демографию в стране.