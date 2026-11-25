Этой осенью в Театре Наций прошла премьера спектакля «Тихий Дон», поставленного российско-китайской командой. Тот редкий случай, когда у спектакля два постановщика: мэтр китайской театральной режиссуры Моу Сэнь и лауреат премии Президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры режиссёр Мурат Абулкатинов.

Aif.ru узнал у режиссера из Поднебесной, чем привлек его советский роман-эпопея о судьбе донского казачества начала XX века и почему «Тихий Дон» Михаила Шолохова невероятно популярен в Китае.

Фото: Пресс-служба Театра Наций

«Я был глубоко потрясен»

Мария Позднякова, aif.ru: Расскажите, пожалуйста, когда вы впервые прочитали «Тихий Дон»?

Моу Сэнь: Впервые я прочитал «Тихий Дон» в средней школе, мне было меньше двадцати лет. Я был глубоко потрясён. Особенно сильное впечатление на меня произвели описательные абзацы. До сих пор помню самое запомнившееся: как Наталья прервала свою беременность и умерла от потери крови. А Шолохов описывает это очень лаконично — просто пишет, что она умерла. Тогда я понял, что самое потрясающее событие можно выразить самыми сжатыми словами.

Моу Сэнь. Фото: Пресс-служба Театра Наций

— А когда снова вернулись к этому произведению?

— Прошли десятилетия, я перечитывал этот роман много раз. После того как была поставлена задача на нынешнюю постановку, я вместе со своей командой, несколькими молодыми людьми поколения девяностых, читали книгу вместе. Мы читали её по очереди около тридцати раз, и все мы были потрясены. У коллективного чтения есть своё преимущество: можно услышать голоса — голоса персонажей и звуки окружения. Можно увидеть цвета, пейзажи. Можно почувствовать запахи. С годами и накопленным жизненным опытом, особенно после глубокого погружения в историю, моё понимание произведения сильно изменилось по сравнению с первым чтением. Самое главное изменение — я получил возможность лаконично обобщить это объёмное произведение.

Фото: Пресс-служба Театра Наций

«Я посмотрел все экранизации романа»

— А какое впечатление на вас произвели экранизации «Тихого Дона»?

— Я посмотрел все экранизации «Тихого Дона», и они подарили мне огромное вдохновение. В первый раз я увидел версию Герасимова еще в восьмидесятые годы. После просмотра я был невероятно потрясён. Я почувствовал глубокую мощь России и русской литературы, её простор и величие.

Фото: Пресс-служба Театра Наций

Роман охватывает десятилетие перемен с 1912 по 1922 год: распад царской эпохи, две революции, гражданская война и становление новой власти. В те же исторические периоды Китай пережил схожие потрясения: падение Цинской династии, образование Китайской Республики, революции, военные конфликты между милитаристами, установление новой власти и начало новой эпохи. Для простых людей всё это означало переворот эпох, смену правителей.

Фото: Пресс-служба Театра Наций

Это было время, когда человек не мог управлять своей судьбой, даже не мог распоряжаться своей жизнью и смертью. Но люди всё равно продолжали жить, упорно и стойко выживать. В этих моментах я как китаец чувствую глубокое сопереживание.

— Продолжает ли сегодня выходить роман Шолохова у вас на родине?

— «Тихий Дон» Шолохова оказал большое прямое влияние на многих китайских писателей, например на Чэнь Чжунши и Мо Яня. Сейчас новые китайские переводы продолжают издаваться, все они выходят в очень красивом оформлении.