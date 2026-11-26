Причиной смерти актера Бангиса Счастливого, известного по ролям в сериалах «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей», стал рак пищевода, сообщила в эксклюзивном разговоре с aif.ru его подруга Марина.

«К сожалению, рак пищевода. Было две операции, но увы...» — сказала она.

Счастливый умер в возрасте 62 лет 23 ноября. Прощание с ним пройдет в Санкт-Петербурге 28 ноября.

При рождении актера назвали Бангис Счастливый. Он родился 6 октября 1964 года. Позже он сменил имя на Амара Бангура II.

Бангис рос в Тольятти и, по его собственным воспоминаниям, был одним из первых темнокожих детей в городе — местной знаменитостью.

Бангис Счастливый снимался в фильме «Цирк сгорел, и клоуны разбежались» с Николаем Караченцовым, Марией Шукшиной, Ксенией Качалиной и другими звездами, сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила» и т.д., также он занимался музыкой и пробовал себя в литературе. В 2021 году вышел документальный фильм о нем.