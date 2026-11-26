Прощание с актером Бангисом Счастливым, известным по ролям в сериалах Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей» и других, пройдет в Санкт-Петербурге 28 ноября. Об этом aif.ru сообщили в окружении артиста.

Прощание пройдет в Санкт-Петербурге 28 ноября в похоронном доме «Память Бесконечна».

«Начало в 12:00 в Центральном зале (Прощальный зал №1)», — сообщили близкие артиста.

Бангис Счастливый умер 23 ноября. Ему было 62 года.

При рождении актера назвали Бангис Счастливый. Он родился 6 октября 1964 года. Позже он сменил имя на Амара Бангура II.

Бангис рос в Тольятти и, по его собственным воспоминаниям, был одним из первых темнокожих детей в городе — местной знаменитостью.

Бангис Счастливый снимался в фильме «Цирк сгорел, и клоуны разбежались» с Николаем Караченцовым, Марией Шукшиной, Ксенией Качалиной и другими звездами, сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила» и т.д., также он занимался музыкой и пробовал себя в литературе. В 2021 году вышел документальный фильм о нем.