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Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
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Смерть в театре: раскрыты детали гибели звезды «Невского» Спириденкова

Кадр из сериала "Агент особого назначения-4" (2012)
Москва, 13 сентября - АиФ-Москва.

Мир российского театра и кино понес тяжелую утрату. Заслуженный артист России, актер театра и кино Геннадий Спириденков скончался в возрасте 70 лет.

Ему стало плохо прямо во время спектакля в театре «Комедианты», после чего его экстренно госпитализировали. Однако спасти артиста не удалось.

Причина смерти

Дочь актера Светлана в беседе с aif.ru рассказала о причинах смерти отца. По ее словам, трагедия развивалась стремительно и не оставила шансов на спасение.

«Желудочно-кишечное кровотечение, клиническая смерть на сцене, а уже в больнице тромб оторвался и перекрыл легочную артерию», — рассказала Светлана.

Таким образом, актер пережил клиническую смерть прямо на сцене, но даже после того, как врачам удалось его реанимировать, роковой тромб оборвал его жизнь в больнице.

Это трагическое стечение обстоятельств стало шоком для всех, кто знал и любил Геннадия Спириденкова.

Последние часы жизни: «Он просто упал»

Знакомая актера Марина рассказала о последних часах жизни Геннадия Спириденкова. По ее словам, все произошло внезапно и неожиданно для окружающих.

«Он просто упал, вызвали скорую. Они, вроде бы, завели сердце, увезли в Мариинскую больницу. И в реанимации он ночью ушел от нас», — рассказала она.

Марина также отметила, что знала актера еще с института и работала с ним много лет. Она отозвалась о нем как о замечательном артисте и прекрасном человеке.

«Я Гену знаю с института и работала с ним много, очень его любила и как актера, и как человека...» — добавила Марина.

Известно, что 17 сентября Геннадий Спириденков должен был сыграть еще в одном спектакле в ДК Железнодорожников. Однако этим планам не суждено было сбыться.

Актер ушел из жизни, оставив после себя десятки ролей и светлую память в сердцах коллег и зрителей.

Слова дочери: «Для меня — целая эпоха»

Дочь актера Светлана опубликовала на своей странице в социальной сети трогательное посвящение отцу, которое никого не оставило равнодушным.

Фото: Соцсети

«С глубокой скорбью сообщаю о кончине моего Папочки — Спириденкова Геннадия Валентиновича. Для мира он был просто человеком. Для меня — целой эпохой. Моим старшим наставником, моим первым героем, моим самым надёжным тылом. Папочка, ты научил меня главному: быть сильной, не сдаваться и любить без условий. Ты был лучшим отцом, о котором можно только мечтать», — написала она. 

Эти слова — не просто прощание, а признание в любви человеку, который был опорой для своей семьи. Геннадий Спириденков останется в памяти близких не только как великий артист, но и как любящий отец и дедушка.

Путь в профессии: от ЛГИТМиКа до «Комедиантов»

Геннадий Валентинович Спириденков родился 10 апреля 1956 года в Ленинграде. В 1981 году он окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии по специальности «актерское мастерство». Его педагогом был знаменитый Зиновий Корогодский.

Геннадий Спириденков
Геннадий Спириденков Фото: соцсети

Театральная карьера актера началась в Ленинградском ТЮЗе, где он служил с 1981 по 1990 год. Первой серьезной ролью стал Ипполит Завалишин в спектакле о декабристах «Вокруг площади». Затем последовала работа в Петербургском театре миниатюр, а с 1995 года — в «Петербург-концерте» как артист разговорного жанра.

С 2007 года Геннадий Спириденков был артистом драматического театра «Комедианты». Он проявил себя как яркий характерный актер, исполняя роли Петра Пересолина в «В Париж!», Лепорелло в «Завещании целомудренного бабника» и многие другие. Также он сотрудничал с Театром Георгия Данелии и Театром Эстрады имени Аркадия Райкина.

Кинокарьера: более 50 ролей

В кино Геннадий Спириденков начал активно сниматься в начале 1990-х годов. В 1991 году он впервые появился в телевизионном проекте «Кабачок „13 стульев“». В 1993 году вышел фильм «Осечка» по повести Кира Булычёва, где он сыграл роль Антонова-Овсеенко.

Фото: Кадр из видео

Всего актер снялся более чем в 50 кинопроектах. Среди его наиболее известных работ — роли в сериалах «Тайны следствия», «Невский», «Улицы разбитых фонарей», «Литейный» и «Ментовские войны». Зрители запомнили его по ярким характерным ролям, которые он исполнял с неизменным мастерством.

Награды и признание

В 1997 году Геннадий Спириденков получил звание заслуженного артиста России. Он был лауреатом международного конкурса сатиры и юмора «Море смеха» на кубок Аркадия Райкина, а также лауреатом международного конкурса «Конвейер смеха».

Эти награды — лишь малая часть признания его таланта. Главной наградой для актера всегда была любовь зрителей и коллег, которые ценили его за профессионализм, доброту и удивительную энергетику.
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