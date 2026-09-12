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Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
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Умер на сцене: актёр сериала «Невский» Спириденков скончался в 70 лет

Кадр из сериала "Агент особого назначения-4" (2012)
Москва, 12 сентября - АиФ-Москва.

В субботу, 12 сентября, стало известно о смерти заслуженного артиста России Геннадия Спириденкова, сыгравшего десятки ролей в популярных телесериалах. Aif.ru собрал детали биографии актера.

Упал во время выступления

Информация о гибели актёра появилась на портале «Кино-театр.ру». По данным источника, артисту стало плохо во время выступления на сцене театра «Комендианты» в Санкт-Петербурге. На автомобиле скорой помощи Спириденков был направлен в больницу, но скончался.

Как рассказала дочь актёра Светлана в комментарии aif.ru, у Геннадия произошло желудочно-кишечное кровотечение. На сцене актёр испытал клиническую смерть. Во время нахождения в больнице у него оторвался тромб, который перекрыл лёгочную артерию.

Спириденков должен был принять участие в сентябрьских спектаклях «Байки режиссёра Данелии» и «Ханума» в конце сентября в Петербурге.

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Снялся более чем в 50 кинопроектах

Геннадий Спириденков родился 10 апреля 1956 года. В 1981-м он окончил ЛГИТМиК и служил в Ленинградском ТЮЗе. Артист работал в Театре миниатюр, а с 2007 года стал одним из ведущих актёров Санкт-Петербургского драматического театра «Комедианты».

За время своей карьеры в кино Спириденков снялся более чем в 50 кинопроектах. В частности, актёр исполнил роль следователя Степченко в «Невском», Юрия Карамышева в детективе «Улицы разбитых фонарей» и сыграл персонажа Яшу Сорокина в сериале «Литейный».

Также на его счету роли в криминальных сериалах «Ментовские войны», «Тайны следствия» и других.

Спириденков имел отличное чувство юмора. Артист становился лауреатом Кубка Аркадия Райкина «Море смеха» и международного конкурса «Конвейер смеха».

Поклонники скорбят

В сети поклонники творчества артиста выражают соболезнования его близким и делятся воспоминаниями о его ролях.

«Очень хороший актёр. 70 лет прожил. Светлая ему память!» — гласит сообщение одного из пользователей.

Одна из пользовательниц в Сети отметила, что Спириденков играл «здорово, мастерски», а диалоги его персонажей увлекали.

«Он был замечательным артистом и прекрасным человеком... Светлая и вечная память... Соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении на странице актёра.

Другой пользователь форума назвал Геннадия лучшим исполнителем роли Фрекен Бок, отметив, что на представлении в театре смеялся от души.
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Культураскончалсязаслуженный артист РФумер актёрГеннадий Спириденков
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