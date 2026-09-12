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Знакомая раскрыла детали внезапной смерти актера из «Невского» Спириденкова

Кадр из видео
Москва, 12 сентября - АиФ-Москва.

Российский актер театра и кино Геннадий Спириденков внезапно умер после спектакля. Его знакомая Марина в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказала о последних часах жизни актера.

Напомним, 70-летний актер почувствовал себя плохо во время спектакля в театре «Комедианты». Его экстренно увезли в больницу, где он позже скончался. 

«Он просто упал, вызвали скорую. Они, вроде бы, завели сердце, увезли в Мариинскую больницу. И в реанимации он ночью ушел от нас», - рассказала она.  

17 сентября Геннадий Спириденков должен был сыграть в еще одном спектакле в ДК Железнодорожников. 

«Я Гену знаю с института и работала с ним много, очень его любила и как актера, и как человека...» - добавила Марина.

Ранее стала известна причина смерти актера сериала «Невский» Спириденкова.
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