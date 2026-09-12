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Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
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Стала известна причина смерти актера сериала «Невский» Спириденкова

Кадр из сериала "Агент особого назначения-4" (2012)
Москва, 12 сентября - АиФ-Москва.

Заслуженный артист России, актер театра и кино Геннадий Спириденков скончался в возрасте 70 лет. Его дочь Светлана в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказала о причинах смерти. 

Напомним, артисту стало плохо во время спектакля в театре «Комедианты». После этого его увезли в больницу.

«Желудочно-кишечное кровотечение, клиническая смерть на сцене, а уже в больнице тромб оторвался и перекрыл легочную артерию», - рассказала Светлана. 

Известно, что актер снялся более чем в 50 кинопроектах. Среди его наиболее известных работ - роли в сериалах «Тайны следствия», «Невский», «Улицы разбитых фонарей», «Литейный» и «Ментовские войны».

В 1997 году получил звание заслуженного артиста России. Был лауреатом международного конкурса сатиры и юмора «Море смеха».

Ранее стало известно, что 26-летний сингапурский актер Уилфред Ли лег спать и не проснулся.
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