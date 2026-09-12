Упал и не встал: коллеги сказали о смерти актера из «Невского» Спириденкова

Актеры и сотрудники театра «Комедианты» шокированы внезапной смертью актера Геннадия Спириденкова. Коллеги в один голос утверждают, что ничто не предвещало трагедии. Актер был бодр и выглядел абсолютно здоровым.

«Ничего не предвещало. Была репетиция перед спектаклем. Потом вышел на сцену, я следил по монитору. Когда он упал, у меня даже мысли не возникло, что ему плохо! Я решил, что он придумал такую мизансцену. По сюжету, его герой-мужчина обнаружил, что на него не обращают внимания женщины. Я думал, что Геннадий решил, что от такого несчастья надо упасть от ужаса. Оказалось, что он упал от смертельной истории», — поделился в эксклюзивном комментарии aif.ru художественный руководитель театра «Комедианты» Михаил Левшин.

По словам собеседника издания, коллеги оперативно вызвали скорую помощь, врачи смогли откачать актера.

«На вызов приехали две скорые. Его вроде бы откачали, восстановили работу сердца, увезли в больницу. А утром стало известно, что мы будем скоро с ним прощаться окончательно. Скорее всего, прощание пройдет на сцене театра», — сказал он.

Ранее дочь Геннадия Спириденкова Светлана в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказала, что у отца открылось желудочно-кишечное кровотечение, он перенес на сцене клиническую смерть. Уже в больнице у него оторвался тромб.

Геннадий Спириденков известен широкой публике по съемкам в более чем 50 кинопроектах, в том числе в сериалах «Тайны следствия», «Невский», «Улицы разбитых фонарей», «Литейный» и «Ментовские войны».