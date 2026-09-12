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Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
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Звезда сериалов «Невский» и «Тайны следствия» Спириденков умер в 70 лет

Кадр из сериала "Агент особого назначения-4" (2012)
Москва, 12 сентября - АиФ-Москва.

Заслуженный артист России Геннадий Спириденков скончался на 71-м году жизни. Информация о смерти актера появилась на портале «Кино-театр.ру».

По данным источника, артисту стало плохо непосредственно во время театрального представления.

«Геннадий Валентинович Спириденков умер... Упал вчера на сцене прямо во время спектакля в театре "Комедианты"... "Скорая помощь" увезла в больницу, но... Он был замечательным артистом и прекрасным человеком... Светлая и Вечная Память... Соболезнования родным и близким», — говорится в комментарии на его странице.

Известно, что актер снялся более чем в 50 кинопроектах. Среди его наиболее известных работ — роли в сериалах «Тайны следствия», «Невский», «Улицы разбитых фонарей», «Литейный» и «Ментовские войны».

Геннадий Спириденков родился 10 апреля 1956 года. В 1981 году окончил ЛГИТМиК. В 1980-х годах работал в Ленинградском ТЮЗе, с 1993 года — в Петербургском театре миниатюр. Также сотрудничал с «Петербургконцертом» как артист разговорного жанра и выступал в Санкт-Петербургском театре «Комедианты».

В 1997 году получил звание заслуженного артиста России. Был лауреатом международного конкурса сатиры и юмора «Море смеха».

Ранее стало известно о смерти звезды фильма «Ёлки» Павла Меленчука.
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