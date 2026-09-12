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Продюсер фильма «Последний император» Джереми Томас умер в 77 лет

Andrea Staccioli / GLOBAL LOOK
Москва, 12 сентября - АиФ-Москва.

Британский кинопродюсер и лауреат премии «Оскар» Джереми Томас скончался на 78-м году жизни. Об этом сообщает издание The Independent, материал перевел aif.ru.

«Томас мирно скончался в пятницу в окружении своей семьи и близких в своем загородном доме в Оксфордшире», — говорится в публикации.

За шесть десятилетий работы в кинематографе специалист принял участие в создании более 80 кинокартин. В его фильмографию вошли такие проекты, как драма «Под покровом небес» (1990) и антиутопический триллер «Высотка» (2015).

Наибольшую известность Томасу принесла историческая драма «Последний император» (1987), рассказывающая о жизни китайского правителя Пу И. За эту работу продюсер был удостоен главной кинонаграды Американской академии в 1988 году.

Кроме того, Джереми Томас является основателем независимых кинокомпаний Recorded Picture Company и Hanway Films.

Ранее стало известно о смерти продюсера Уильяма Орбита, работавшего с Мадонной.
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