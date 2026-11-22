В многолетнем споре двух продюсеров поставлена точка? А спутница Шульгина певица Юлия Михальчик, встававшая на его защиту, перестала поддерживать экс-возлюбленного? Подробности — на aif.ru.

Певица Юлия Михальчик призналась, что её тандем с продюсером Шульгиным был не более чем пиар-ходом. Хотя ранее ходили слухи, что Александр Шульгин был с ней в отношениях и избивал артистку, её постигла участь бывшей жены композитора Валерии.

Но сегодня Михальчик утверждает, что испытывает благодарность к Шульгину за возможность исполнять его песни, написанные ещё во времена «Фабрики звезд».

Юлия Михальчик и Александр Шульгин. Коллаж АиФ

Aif.ru связался с Иосифом Пригожиным, чтобы выяснить, а как Валерия смогла урегулировать все споры с Шульгиным? Неужели композитор подобрел?

«По поводу Михальчик, что хотят, пусть то и делают, — заявил aif.ru Иосиф Пригожин. — Мы живём своей жизнью, их не трогаем, они нас не трогаем. Есть определённые трудности, но мы решили, что эту тему больше никогда не будем трогать. Что нам ковыряться в одном и том же вечно? Уже всё закончилось».

Пригожин добавил, что с Михальчик они не общаются уже 15 лет, и они не живут прошлым. Хотя ранее продюсер вспоминал, что Юлия ему жаловалась на деспотизм Шульгина.

Статья по теме Интим на «Фабрике звезд». Какие сцены вырезали из популярного шоу

«Мы живём только настоящим и будущим. Что касается песен, Валерия их исполняет и никто ей не мешает. Есть специальная организация, Российское авторское общество. Если мы что-то выпускаем, они берут разрешение у автора. Это строго и законно. Мы не пересекаемся нигде. Если телевидение приглашает нас и хочет, чтобы Валерия исполнила какую-то песню, они спрашивают разрешения у автора. Автор состоит в обществе, и это их взаимоотношения, не наши. Мы по своей инициативе ничего не берём. Мы нашли баланс между тем, как нам комфортно, между тем, что нам нужно, и между тем, что нам не нужно», — объяснил Пригожин.