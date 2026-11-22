В многолетнем споре двух продюсеров поставлена точка? А спутница Шульгина певица Юлия Михальчик, встававшая на его защиту, перестала поддерживать экс-возлюбленного? Подробности — на aif.ru.
Певица Юлия Михальчик призналась, что её тандем с продюсером Шульгиным был не более чем пиар-ходом. Хотя ранее ходили слухи, что Александр Шульгин был с ней в отношениях и избивал артистку, её постигла участь бывшей жены композитора Валерии.
Но сегодня Михальчик утверждает, что испытывает благодарность к Шульгину за возможность исполнять его песни, написанные ещё во времена «Фабрики звезд».
Aif.ru связался с Иосифом Пригожиным, чтобы выяснить, а как Валерия смогла урегулировать все споры с Шульгиным? Неужели композитор подобрел?
«По поводу Михальчик, что хотят, пусть то и делают, — заявил aif.ru Иосиф Пригожин. — Мы живём своей жизнью, их не трогаем, они нас не трогаем. Есть определённые трудности, но мы решили, что эту тему больше никогда не будем трогать. Что нам ковыряться в одном и том же вечно? Уже всё закончилось».
Пригожин добавил, что с Михальчик они не общаются уже 15 лет, и они не живут прошлым. Хотя ранее продюсер вспоминал, что Юлия ему жаловалась на деспотизм Шульгина.
«Мы живём только настоящим и будущим. Что касается песен, Валерия их исполняет и никто ей не мешает. Есть специальная организация, Российское авторское общество. Если мы что-то выпускаем, они берут разрешение у автора. Это строго и законно. Мы не пересекаемся нигде. Если телевидение приглашает нас и хочет, чтобы Валерия исполнила какую-то песню, они спрашивают разрешения у автора. Автор состоит в обществе, и это их взаимоотношения, не наши. Мы по своей инициативе ничего не берём. Мы нашли баланс между тем, как нам комфортно, между тем, что нам нужно, и между тем, что нам не нужно», — объяснил Пригожин.