Внешний вид Аллы Пугачевой снова стал предметом дискуссий. Ранее она опубликовала фото без макияжа, а теперь ее директор выложила видео из Лимасола — 77-летняя певица была одета в мини-платье.
Кратко о главном
- В ролике из Лимасола Алла Пугачёва вышла на прогулку в чёрном мини-платье и плаще.
- Кадрами в своём блоге поделилась Елена Чупракова, концертный директор певицы.
- Наряд вызвал споры в комментариях. Одни зрители похвалили образ Пугачёвой, другие сочли платье слишком коротким.
Алла Пугачёва на несколько секунд останавливается на мощёной улице Лимасола и приветствует того, кто снимает её на видео. На заднем плане видны освещённые витрины. Как сообщает VOICE, после прогулки по набережной певица зашла в местное кафе.
Под записью, которую Елена Чупракова разместила в личном блоге, завязалось обсуждение наряда. Поводом для критики стала длина платья. В других комментариях зрители писали, что образ им понравился, и желали артистке здоровья.
Частые вопросы и ответы
В каком наряде Алла Пугачёва появилась на прогулке в Лимасоле?
На певице были короткое чёрное платье с длинными рукавами и свободный плащ.
Сколько лет Алле Пугачёвой на момент публикации ролика?
В ноябре 2026 года певице было 77 лет.
Чем Пугачёва дополнила чёрное мини-платье?
Певица выбрала пояс и высокие сапоги. В описании ролика «Вечерняя Москва» также упоминает светлые перчатки и сумку через плечо.