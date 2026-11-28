Внешний вид Аллы Пугачевой снова стал предметом дискуссий. Ранее она опубликовала фото без макияжа, а теперь ее директор выложила видео из Лимасола — 77-летняя певица была одета в мини-платье.

Кратко о главном

В ролике из Лимасола Алла Пугачёва вышла на прогулку в чёрном мини-платье и плаще.

Кадрами в своём блоге поделилась Елена Чупракова , концертный директор певицы.

, концертный директор певицы. Наряд вызвал споры в комментариях. Одни зрители похвалили образ Пугачёвой, другие сочли платье слишком коротким.

Алла Пугачёва на несколько секунд останавливается на мощёной улице Лимасола и приветствует того, кто снимает её на видео. На заднем плане видны освещённые витрины. Как сообщает VOICE, после прогулки по набережной певица зашла в местное кафе.

Под записью, которую Елена Чупракова разместила в личном блоге, завязалось обсуждение наряда. Поводом для критики стала длина платья. В других комментариях зрители писали, что образ им понравился, и желали артистке здоровья.

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Частые вопросы и ответы

В каком наряде Алла Пугачёва появилась на прогулке в Лимасоле?

На певице были короткое чёрное платье с длинными рукавами и свободный плащ.

Сколько лет Алле Пугачёвой на момент публикации ролика?

В ноябре 2026 года певице было 77 лет.

Чем Пугачёва дополнила чёрное мини-платье?

Певица выбрала пояс и высокие сапоги. В описании ролика «Вечерняя Москва» также упоминает светлые перчатки и сумку через плечо.