Балетмейстер, заслуженный работник культуры РФ Нина Кыштымова ушла из жизни в возрасте 80 лет, сообщили в пресс-службе министерства искусства и культурной политики Ульяновской области.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что 23 ноября 2026 года на 81‑м году жизни скончалась заслуженный работник культуры Российской Федерации, выдающийся балетмейстер, педагог Нина Кыштымова», — отметило ведомство на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Прощание с ней пройдет 25 ноября в Спасо-Вознесенском кафедральном соборе в Ульяновске.

Нина Кыштымова родилась 11 марта 1946 года. Выступать в качестве балерины она начала в конце 1960-х годов в Улан-Удэ. Позже Кыштымова окончила Московский государственный институт культуры по специальности «режиссура балета».

В 1972 году вместе с супругом Анатолием Пупковым она переехала в Ульяновск. Кыштымова свыше 40 лет преподавала классический танец, композицию и методику работы с коллективами. Многие её ученики теперь выступают в театрах по всей России.

В 2014 году Кыштымова начала работать балетмейстером ансамбля татарской песни «Булгар». Под её руководством творческий коллектив завоевал множество наград на конкурсах различного уровня.

13 ноября стало известно, что из жизни ушла заслуженный деятель искусств России Нина Ухова, которая посвятила себя балету и Мариинскому театру. Ей было 95 лет. 9 ноября сообщалось о кончине советской и белорусской танцовщицы, народной артистки Белоруссии Светланы Вуячич. Она умерла в возрасте 89 лет.