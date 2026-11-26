«Какое из своих произведений выделяю? Я мог бы пойти по лёгкому пути и сказать, что книги – они как дети и что любишь их все в равной мере, – признался «АиФ» писатель Евгений Водолазкин. – Пожалуй, по этому пути я и пойду».

Его самый известный роман «Лавр», вошедший в топ-10 лучших книг мировой литературы о Боге, имеет несколько сценических воплощений. Есть спектакли в Санкт-Петербурге и в Магнитогорске, а в Москве «Лавра» поставили сразу в двух театрах – в «Многоточии» и на Малой Ордынке. И вот скоро роман будет экранизирован.

Выбраны режиссёр (дважды лауреат «Золотой маски» Антон Фёдоров) и исполнитель главной роли (средневекового лекаря Арсения сыграет Юра Борисов). Первые читки – творческие лаборатории в сопровождении оркестра и журналистов – прошли на новых сценах Мариинского и Большого театров. «АиФ» расспросил писателя о зрителях, читателях и… питекантропах, с которыми ему в жизни приходилось сталкиваться.

«Последнее дело режиссёра Фасбиндера»

Екатерина Бычкова, aif.ru: Евгений Германович, говорят, дуракам полработы не показывают. Не опасаетесь, что творческие лаборатории по «Лавру», которые прошли в Москве и Петербурге, породят завышенные ожидания от будущего фильма?

Евгений Водолазкин: Зрители наших лабораторий умны и проницательны – вы же имели возможность в этом убедиться.

– Вы видели разных актёров в роли главного героя. Какое впечатление от игры Юры Борисова?

– Сыграть святого практически нельзя, но можно приблизиться к этому образу. И у Юры это получается.

«Сыграть святого практически нельзя, – считает Евгений Водолазкин, – но у Юры это получается Фото: АИФ/ Эдуард Кудрявицкий

– На премьеры спектаклей по вашим книгам приходите? Если чувствуете, что зритель недоволен, грустите? А когда коллеги критикуют, расстраиваетесь?

– Общение со зрителем – это награда для меня. Зритель вежлив – и если критикует, то в форме вопроса: а почему ваш герой поступает так и так? «Очень самостоятельный потому что, – объясняю. – Попробовали бы вы таким покомандовать – вы бы меня поняли». Когда расстраивается зритель, я стараюсь его утешить. Когда коллега – молча принимаю к сведению. А когда критик, то мысленно говорю ему: «Это ты, брат, не обо мне пишешь, это ты о себе пишешь».

– Хотелось, чтобы один из ваших романов экранизировал кто-то из тех режиссёров, чьи картины вам нравятся?

– Я люблю «Земляничную поляну» Бергмана, все фильмы Феллини и Фасбиндера, «Андрея Рублёва» и ещё десятка полтора других. Ну, пожалуй, Фасбиндер мог бы поставить фильм по роману «Последнее дело майора Чистова». Если бы это событие осуществилось, фильм можно было бы назвать «Последнее дело режиссёра Фасбиндера».

«Цветы зла» Бодлера – и никаких дошираков»

– В вашем «Авиаторе» главный герой, «ровесник века», замороженный на Соловках в 1930-е и размороженный в наше время, восстанавливает память, записывая всё в тетрадь. И в его сознании наряду с событиями его жизни всплывают фразы, которые многие из нас считают своими. Например, «понедельник – день тяжёлый». Вы верите в приметы?

– В слове «примета» ощутимо проступает значение «замечать». Но ведь каждый замечает то, что ему по той или иной причине ближе. Или страшнее. В попытке придать этому общий характер придумывают примету. Приметам не хватает бесспорности. Если бы она у них была, жизнь прибавила бы в красках.

Например, лицу, берущему взятки, не было бы необходимости произносить это неприятное слово. Он мог бы просто попросить посетителя:

– Положите, если не трудно, десять тысяч долларов вон в тот ящик.

– Это ещё зачем? – искренне удивляется проситель. – Традиция, что ли, такая?

– Скорее примета. – Начальник провожает просителя до двери. – Кто не кладёт в этот ящик десять тысяч – на поддержку не надейся.

Прощаются доброжелательно, потому как понимают: примета. С ней не поспоришь. Сколько нервов это бы сэкономило, а главное – подняло бы культуру отношений на новый уровень! Критика бьет по нервам. Водолазкин высказался о «Лавре», «Гамлете» и Гоголе Подробнее

– А вашей «рукой водит всесильный Бог деталей»? Когда вы пишете, чувствуете «великое напряжение чувств»?

– Когда пишу, чувствую прилив счастья, что наконец добрался до письменного стола. Это не так просто: идёшь вроде бы к столу, но появляются непреодолимые заграждения – такие, знаете, как для машин на железнодорожных переездах. Всё ещё надеешься, что это на минуту, но там идёт бесконечный товарный поезд – из тех, что могут двигаться часов десять-двенадцать.

– «Во всём должна быть своя тайна», – считает ваш герой. У вас есть тайна?

– Тайна? Конечно, есть: трудно себе представить писателя, а уж тем более поэта без тайны. У поэтов это вообще часть творчества. Идёт себе, скажем, по бульвару человек с дошираком, на лысине – капли пота. И вдруг тебе говорят: «Это поэт N, и у него есть тайна». И тут исчезают и лысина, и капли пота, а несёт он уже «Цветы зла» Бодлера – и никаких дошираков. Что до качества прозы того или иного автора, то я бы скорее говорил об умении наблюдать. Писательская голова отличается от неписательской тем, что в ней есть ящик, конвертирующий события в слова. Если он барахлит, то хорошей прозы не получается.

– «Иди бестрепетно», что значит: не волнуйся – и всё получится. Вам так кто-то говорил? Родители? Жена?

– Не помню уже, кто говорил первый: кто-то сказал, а потом понеслось. Мы с женой уже сорок лет вместе. Она первый читатель, а заодно и первый редактор, и первый корректор. Я, например, произношу что-то и знаю, что сейчас она меня поправит. Она знает, что я это знаю, но поправляет. Этот процесс иногда называют психологией творчества.

Евгений Водолазкин с женой Татьяной Руди. Фото: АГН Москва

Когда компромиссы вредны

– Когда вам надо отдохнуть, переключиться, что читаете, может, детективы? Какие пять книг необходимо обязательно прочитать?

– Детективы читаю. Даже пишу иногда. Что же до пяти книг, то у каждого это будут свои книги. Важно только не ограничиваться пятью.

– Если литература – это «пар над кастрюлей», то писатель тогда кто? Жизнеописатель?

– Если хотите, можно по-гречески: биограф.

– К какому поколению себя относите? Имею в виду, что раньше были шестидесятники и семидесятники. А сейчас бумеры и зумеры. Вы среди них кто?

– Я и мои тексты держим дистанцию по отношению к современникам и современности: лицом к лицу, как известно… В той или иной степени к этому приходит, думаю, любой писатель. Да и возможности отождествлять с годами становится всё меньше: иных уже нет, а те далече… Вообще говоря, всякое обобщение – на 99 процентов миф. Он притягивает к себе и заставляет искать с ним компромисса. Иной раз такие компромиссы вредны, так что здесь надо проявлять осторожность.

– Есть ли в ваших книгах какой-то, как сейчас говорят, месседж? Что должны знать люди, чтобы людьми оставаться?

– Один из моих героев, актёр, играет роль очеловечившегося питекантропа, не понятого своим временем. Он декламирует:

Жаль, гармонь моя разбита…

Рассказала вам тальянка б,

Как в тисках палеолита

Гибнет Коля-питекантроп!

Я не чувствую за собой права давать советы кому-либо, но себе иногда говорю: «Друг мой, ты поступил сегодня как питекантроп». Надеюсь, я не нарушаю правил политкорректности.