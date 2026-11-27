В 2005 году врачи поставили Любови Полищук страшный диагноз — рак спинного мозга. Её лечили в лучших клиниках, она перенесла операцию по удалению части позвоночника, проходила реабилитацию за границей... Но болезнь не отступала, и на съёмки последних серий шестого сезона сериала «Моя прекрасная няня», где Полищук играла суматошную мать главной героини, она буквально отпросилась из реанимации. Актриса выходила на площадку через силу, между дублями отлеживалась в гримёрке, а в массовых сценах предпочитала сидеть — стоять ей было уже тяжело. В ноябре 2006-го у неё случился гипертонический криз, но после того, как её вывели из комы, она выписалась. И умерла дома через три дня — 28 ноября. Ей было всего 57 лет.

Что такое не везёт

Одна из самых известных версий того, почему у Полищук возникли проблемы с позвоночником — неудачное падение в сцене с Андреем Мироновым во время работы над фильмом «Двенадцать стульев». Правда, ни она сама, ни режиссёр картины Марк Захаров этого не подтверждали, но эта история давно зажила своей собственной жизнью. Но, скорее всего, всё было гораздо проще — и одновременно сложнее, хотя так можно описать и всю карьеру и жизнь Полищук.

Любовь Полищук и Андрей Миронов. Кадр из фильма «Двенадцать стульев» (1976)

Ей одновременно везло и не везло. Не везло — потому что после школы она поехала в Москву, чтобы поступить в театральное училище, но опоздала на экзамены и вернулась в родной Омск. Повезло — потому что смогла устроиться в местную филармонию в эстрадный коллектив, даже получила какое-никакое образование в мастерской при Росконцерте, а потом руководитель той филармонии возглавил весь Росконцерт и забрал с собой в Москву нескольких артистов. В их числе была и 22-летняя Полищук.

Ещё и «Ширли-мырли»

Этот переезд выпал на непростое для неё время. В 1971-м она в первый раз вышла замуж — за своего партнёра по ансамблю актёра Валерия Макарова, а в феврале 1972-го у них родился сын Алексей. В столице отношения пары ухудшились — супруга набирала популярность, а супруг оставался в тени, — и через несколько лет всё закончилось разводом. Макаров ушёл из жизни Полищук, она осталась с маленьким ребёнком — и не придумала ничего лучше, чем устроить его в интернат. Позже актриса оправдывалась, что хотела построить карьеру, времени на воспитание не было... Помог её гражданский муж, певец из цыганского ансамбля Владимир Климашенко. Он вспоминал, что именно по его инициативе Полищук вернула сына домой, они хотели завести совместного ребёнка, пожениться — но всё опять споткнулось о её желание построить карьеру. И в какой-то момент разговоры о свадьбе прекратились, а Климашенко просто ушёл — и потом жалел, что поступил именно так.

Любовь Полищук. Кадр из фильма «Интердевочка» (1989)

Проблема была в том, что карьера у Полищук толком не выстраивалась. Роль в «Двенадцати стульях» была хоть и ярким, но эпизодом. Она работала в мюзик-холле, потом перешла в театр миниатюр. Даже всё же исполнила свою мечту и окончила ГИТИС — пусть и заочно. Но следующая заметная роль у неё случилась лишь в 1989-м, у Петра Тодоровского в «Интердевочке». Потом — в 1995-м, в «Ширли-мырли» Владимира Меньшова. А потом — в 2004-м, в «Моей прекрасной няне». Всё остальное так и осталось в истории и фильмографии Полищук, хотя там были и «31 июня», и «Тот самый Мюнхгаузен» Захарова...

Любовь Полищук. Кадр из фильма «Ширли-мырли» (1995)

Самый крепкий брак

Разве что с личной жизнью наладилось. Вскоре после расставания с Климашенко Полищук познакомилась с художником Сергеем Цигалём, у них родилась дочь, которую они назвали Мариэттой и которой дали двойную фамилию — Цигаль-Полищук. Оба ребёнка актрисы, кстати, пошли по её стопам — Алексей Макаров даже успел сыграть с матерью на сцене «Школы современной пьесы», а Мариэтта Цигаль-Полищук известна по ролям во многих сериалах, в том числе она исполнила роль Раневской в одноимённом многосерийном байопике. Да и Макаров тоже стал известным актёром...

Любовь Полищук. Кадр из фильма «Моя прекрасная няня» (2004–2008)

Только мать успеха детей не успела увидеть. Спину она травмировала не раз — ведь то падение в «Двенадцати стульях» всё же было, потом было ещё одно, на репетиции спектакля, после которого Полищук полгода носила специальный корсет. А в 2000-м она попала в тяжёлую автомобильную аварию, в которой получила смещение шейных позвонков... Но настоящей причиной её раннего ухода из жизни всё же стала онкология, с которой она боролась всеми средствами; рассказывали, что ей помогал и Иосиф Кобзон, который вообще был человеком отзывчивым... Но никакое лечение не помогло. В последние годы Полищук снималась много — в 2005-м вышло сразу несколько фильмов и сериалов с её участием, одним из которых была «Звезда эпохи» Юрия Кары... Но для многих зрителей она так и осталась одной из героинь «Интердевочки» и мамой Вики из «Моей прекрасной няни», которой не было в седьмом, финальном сезоне.