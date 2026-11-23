В декабре 2014-го Николай Годовиков потерял жену – его Людмила, с которой они прожили двадцать лет, умерла от диабета. Почти три года звезда «Белого солнца пустыни» был один, у него были обширные планы на жизнь – он собирался вернуться в кино, думал написать книгу воспоминаний. Но вскоре у него обнаружили рак почек, он часто попадал в больницы, пытался лечиться. В ноябре 2017-го он в очередной раз выписался, вернулся домой... А 23 ноября близкие забеспокоились, когда он перестал выходить на связь, приехали в его квартиру на юго-западе Ленинграда – и обнаружили, что Годовиков умер. Ему было лишь 67 лет.

Хулиган и актер

В одном из интервью Годовиков признавался, что судьба часто давала ему шансы, но он слишком редко ими пользовался. В школе его считали хулиганом и трудновоспитуемым подростком, он регулярно попадал в милицию, его хорошо знали в «родном» отделении. Так что после восьмого класса он поступил в техникум – правда, не в театральный, как хотел сам, а в физико-математический. В принципе, учеба давалась ему легко, он мог бы быть отличником, если бы не шебутной характер и зависимость от мнения сверстников, которые брали его «на слабо». Но именно эта зависимость в итоге и привела его в кино.

Николай Годовиков (в центре) в фильме «Республика ШКИД», 1966 г. Фото: Кадр из фильма

На киностудию, где Геннадий Полока набирал молодых актеров для своего фильма «Республика ШКИД», Годовиков пришел за компанию – его сокурсник решил попытать удачу и зазвал приятеля для поддержки. Но в итоге тот сокурсник сбежал, а Годовиков выстоял огромную очередь и получил сразу несколько ролей – в «Республике» его часто можно увидеть в кадре, хотя съемочная группа всячески маскировала его характерную внешность. Рассказывали, что сыгравший Мамочку Александр Кавалеров жаловался – мол, как так, у меня одна из главных ролей, а в кадре всегда Годовиков? Впрочем, звездой новичок после этой картины не стал, но в базу данных «Ленфильма» попал. А ещё, получив гонорар – целых шестьдесят рублей! – ушел из техникума и устроился рабочим. С образованием у него, кстати, так толком и не сложилось...

Стопроцентный Петруха

Попадание в студийную картотеку приносило плоды, да и Полока запомнил слишком активного актера. Через пару лет у Годовикова уже была солидная для его возраста фильмография, в числе которой была и военная трагикомедия Мотыля «Женя, Женечка и „катюша“». Конечно, роли там были далеко не главные, фактически – массовка, но его начинали узнавать старожилы «Ленфильма». Поэтому нет ничего удивительного в том, что режиссер Владимир Мотыль, который затеял снимать советский истерн «Белое солнце пустыни», обратил внимание на мелькавшего там и тут непрофессионала. Дело в том, что ситуация у Мотыля сложилась непростая – ему пришлось срочно менять Георгия Юматова на Анатолия Кузнецова, а тут ещё и актер Юрий Чернов внезапно отказался от роли Петрухи... Годовикова Мотыль взял фактически без проб – сроки поджимали, нужно было выезжать в экспедицию, и было не до изысков.

Но как и в случае с Кузнецовым, после премьеры «Белого солнца пустыни» навсегда ставшим всенародно любимым красноармейцем Суховым, Годовиков оказался стопроцентным попаданиеи в нужный образ – 18-летний актер был именно тем Петрухой, который нужен. Ну а его реплика «Гюльчатай, открой личико» моментально ушла в народ – пожалуй, быстрее, чем другие цитаты из этого фильма. Правда, сам Годовиков при триумфе не присутствовал, да и «Белое солнце» впервые увидел через полгода, когда эту картину показали в клубе части, в которой он проходил армейскую службу...

Черная полоса

Вообще-то начало черной полосы в жизни Годовикова удивительным образом совпала с работой над той картиной, которая сделала его всенародно известным. Почему именно так – доподлинно неизвестно. Сам актер говорил, что с ним поступили нехорошо и что он обиделся на кино. Другие вспоминали, что съемочная группа «забыла» его в экспедиции – одного, без денег и документов. Итог был тот самый – Годовиков пришел в военкомат и потребовал призвать его в армию. Не остановила даже отсрочка, которую оформили по просьбе министра культуры Екатерины Фурцевой, но это, возможно, какая-то байка. В любом случае, премьеру «Белого солнца» Годовиков пропустил, да и сама служба у него протекала неровно – он вспоминал, что половину срока провел на гауптвахте. А после демобилизации узнал, что кино про него вовсе не забыло, да и про то, что оно его обидело, даже не подозревало. Начинающего актера без образования приглашали на пробы, ему предлагали новые роли... А он не мог ответить, и за два года его почти полностью списали со счетов.

Николай Годовиков. Кадр из фильма «Убойная сила-3» (2001)

Дальше – хуже. После возвращения на гражданку он женился – и тут же столкнулся, как он рассказывал, с диктатом жены, которая не принимала его актерских устремлений, а была довольна, если муж просто работал на соседнем заводе. Они развелись через полтора года после рождения дочери. У Годовикова уже тогда начинались проблемы с алкоголем, так что он ещё и с того завода ушел – а вскоре получил год тюрьмы за тунеядство. Актер вспоминал, что его «сдала» и родная мать, которую он видел редко – не заступилась за сына, выставила злодеем... Вот только дальнейшая биография Годовикова оказалась именно злодейской – он ещё дважды сидел в тюрьме за кражу, между отсидками успел жениться второй раз и снова развестись через год после рождения сына...

Николай Годовиков в фильме «Столыпин... Невыученные уроки» (2006) Фото: Кадр из фильма

В начале девяностых Годовиков устроился в «Метрострой», где познакомился с Людмилой Нагорной, которая сумела направить его разрушительную энергию в относительно созидательное русло. Он называл её «лучшим другом» и, кажется, вполне осознавал, что пока находится под её влиянием, ничего похожего на предыдущую жизнь с ним не случится. Он даже в кино вернулся, правда, очень условно – у него было несколько эпизодических ролей в сериалах нулевых вроде «Улиц разбитых фонарей», «Тайн следствия» и «Бандитского Петербурга». Ещё его приглашали на встречи со зрителями и на различные телешоу, он даже несколько лет играл в театре, которым руководил один из его коллег по «Республике ШКИД». Но после смерти Людмилы жизнь Годовикова фактически остановилась. Цели у него, может, и были – не было силы воли их достичь. Жил он один, один же боролся с болезнью. Родных детей, кажется, так и не увидел, лишь падчерица, дочь Людмилы, помогала отчиму, как могла... Похоронили его рядом с третьей женой, на Южном кладбище Петербурга.