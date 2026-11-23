Журналисты восстановили хронику последних часов жизни музыкального критика Сергея Соседова по записям камер видеонаблюдения, включая кадры со звуком, и рассказали о том, что на самом деле произошло в отеле Нерюнгри 23 сентября 2026 года.

Эксперты объяснили aif.ru, какие детали могли повлиять на ЧП со смертельным исходом.

Дорога длиной в сутки и хорошее настроение

Соседов заселился в гостиницу около четырёх утра, говорится в расследовании НТВ. Позади остались восемь часов перелёта из Москвы в Благовещенск и ещё четырнадцать часов на машине до Нерюнгри. Даже после такого изматывающего пути критик, по словам очевидцев, был в хорошем настроении и шутил. Ничто в тот момент не предвещало беды.

Роковой перекур и медленный подъём

Около 16:20, после сна, Соседов спустился к стойке администратора, попросил принести в номер средства для душа и вышел на крыльцо покурить.

Вернувшись с улицы, он отказался фотографироваться с сотрудниками, сославшись на то, что впереди ещё целая неделя. Именно в эти минуты, по мнению близких, ему могло стать плохо, хотя сам он ни на что не жаловался.

На записи видно, как Соседов начал подниматься по лестнице в номер очень медленно, с трудом преодолевая каждую ступеньку. На одном из пролётов он потерял равновесие и упал на спину, сильно ударившись затылком.

Могло ли курение вызвать головокружение

Врач-нарколог, психиатр Василий Шуров в эксклюзивном комментарии aif.ru оценил, могло ли курение спровоцировать головокружение и последующее падение музыкального критика.

«Курение может вызвать головокружение, но в процессе, из-за гипоксии. Мы видели видео, что Соседов очень медленно идет по лестнице. Но каких-то существенных нарушений именно с точки зрения координации, гипоксии я не вижу», — сказал Шуров.

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Часы врали, а скорая успела

В передаче решительно опровергли несколько версий, которые ранее активно обсуждали в ток-шоу. Разговоры об отравлении и «обеде с мэром» были названы не соответствующими действительности. Отдельно журналисты разобрались с задержкой скорой помощи. Выяснилось, что часы на камерах видеонаблюдения в холле отеля отставали на один час.

Именно это несоответствие и породило слухи о том, что медики ехали слишком долго. На самом деле уже через 12 минут после падения бригада скорой помощи оказывала Соседову помощь.

Ортопед-травматолог Андрей Литвиненко в эксклюзивном комментарии aif.ru раскрыл, от чего зависела возможность спасения Соседова.

«Скорая приехала достаточно быстро, у них норматив приезда 20 минут. Может, там уже была травма, несовместимая с жизнью. Не всегда возможно сразу по визуальному осмотру определить степень тяжести, особенно если травма закрытая», — подчеркнул Литвиненко.

Он добавил, что результат зависел от многих факторов, включая возможность перевозки Соседова в медучреждение.

По данным aif.ru, в отзывах на сервисах бронирования постояльцы отеля в Нерюнгри, где погиб Сергей Соседов, в целом оценивали гостиницу положительно, но лестница действительно вызывала нарекания: один гость в 2024 году предупреждал, что до второго этажа нужно подняться по 37 ступенькам, другой отмечал неудобство вручную таскать чемоданы и советовал сделать подъёмник, а ещё одна постоялица жаловалась на тёмные холл и лестничные пролёты; при этом большинство отзывов хвалили современный уровень комфорта, чистоту и большой фитнес-зал.

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Официальный диагноз

Сергей Соседов скончался на 58-м году жизни. Официальной причиной смерти стали травмы, полученные при падении: перелом свода черепа и субдуральное кровоизлияние. Спецвыпуск НТВ восстановил хронологию событий, но главный вопрос — почему опытный и осторожный человек потерял равновесие на обычной лестнице — по-прежнему остаётся без однозначного ответа.