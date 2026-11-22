22 ноября 2026 года, писатель и сценарист Альберт Иванов скончался в возрасте 88 лет. Причиной смерти, по словам его семьи, стали проблемы с сердцем.

Обстоятельства смерти: был приступ

По словам члена семьи, обострение проблем с сердцем произошло во вторник, 17 ноября, после чего Иванова госпитализировали в реанимацию. В ночь на субботу, 21 ноября, у него случился приступ: он стал задыхаться, и сердце отказало.

Прощание и похороны: церемония планируется на Хованском кладбище

Церемония прощания с Альбертом Ивановым должна состояться 25 ноября в Храме Троицы Живоначальной в Троицком-Голенищеве в Москве. Планируется, что писателя похоронят на Хованском кладбище в Москве.

Чем известен: «Приключения Хомы» и «Семь стариков и девушка»

Альберт Иванов родился 5 июня 1938 года в Московской области. В 1967 году окончил сценарный факультет ВГИКа и работал редактором на «Мосфильме». Он наиболее известен как автор сказок о приключениях Хомы и Суслика, а также как сценарист мультфильмов («Веселая карусель», «Крылья, ноги и хвосты», «Хитрая ворона») и художественных фильмов («Семь стариков и одна девушка», «Три дня в Москве»).

Первая книга «Приключения Хомы» вышла в 1975 году, а общий тираж его произведений превысил 15 миллионов экземпляров, при этом книги переведены на 11 языков