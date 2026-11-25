Актриса Дениз Чакыр, знакомая миллионам зрителей по роли Шах-султан в «Великолепном веке», оказалась среди 24 задержанных в рамках расследования дела о наркотиках и проституции.

Облавы прошли в Стамбуле в ночь на 25 ноября 2026 года, стамбульская полиция получила ордера на 35 человек, к утру среды под стражей оказался 21 — к полудню их число выросло до 24. Вместе с Чакыр в списке — певец и актёр Озджан Дениз, актриса Бурджу Озберк, телеведущий Мурат Джейлан и несколько крупных предпринимателей. В одном из самых громких наркотических скандалов в истории шоу-бизнеса разбирался aif.ru.

Как звезда «Великолепного века» попала в список задержанных?

Для 44-летней Чакыр задержание стало позором, перечеркнувшим два десятилетия успешной карьеры. Официальных обвинений ей пока не предъявили, и в чём конкретно её подозревают, источники не уточняют. Но сама история для турецкого шоу-бизнеса, к сожалению, не редкость.

Мировую известность актрисе принесла роль Шах-султан в историческом сериале «Великолепный век» (2011–2014). Чакыр сыграла хладнокровную сестру султана Сулеймана Великолепного, которая плела интриги против его жены Хюррем. К адр

Дениз Чакыр родилась 31 декабря 1981 года в Анкаре. Будущая звезда окончила актёрский факультет государственной консерватории университета Хаджеттепе, а на экране дебютировала в 22 года в сериале «Желание женщины».

Дениз Чакыр в сериале «Желание женщины» (оригинальное название Kadın İsterse, 2004) сыграла роль Алев. Кадр

Известность на родине ей принесла роль Ферхунде в «Листопаде», в 2010 году за эту работу актриса получила премию турецкого телевидения имени Исмаила Джема как лучшая актриса второго плана. На весь мир её прославила роль Шах-султан в «Великолепном веке». Она сыграла ту самую ехидную сестру султана Сулеймана, одну из самых колоритных героинь дворцовых интриг саги.

Ферхунде в сериале «Листопад» (Yaprak Dökümü, 2006–2010) — это героиня в исполнении Дениз Чакыр. Кадр

​​Что вменяют фигурантам?

Дело ведёт профильное бюро стамбульской прокуратуры, которое специализируется на контрабанде, наркотиках и экономических преступлениях. Задержанных подозревают в занятии проституцией, торговле наркотическими и стимулирующими веществами, плюс — приобретение, хранение и употребление «запрещёнки». Масштаб дела выходит далеко за рамки «звёздного» списка. По словам генпрокурора Стамбула Фатиха Денмеза, общее число задержанных превышает 250 человек, а положительные тесты на наркотики были у 77 процентов проверенных знаменитостей.

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Хронология дела

Кампания против звёзд началась ещё год назад, когда городская генпрокуратура открыла расследование. В июне 2026-го за одну ночь задержали 22 знаменитости, среди которых оказались актриса Берен Саат и «Мисс Турция-1999» Айше Хатун Онал, тесты тогда сдавали и певец Кенан Догулу с братом-композитором Озаном.

Берен Саат называли «Алмазом Турции». Она единственная турецкая актриса, которая работала с Моникой Беллуччи. Кадр из сериала

В июле прошла ещё одна операция с 25 задержанными — в их числе певица Сылa Генчоглу. А в марте после отрицательных тестов отпустили актрису Ханде Эрчел из сериала «Постучись в мою дверь». Она также была в списках задержанных.

В марте 2026 года Генеральная прокуратура Стамбула выдала ордер на арест Ханде Эрчел в рамках дела о наркотиках. Фото: соцсети

И расследование самой последней истории продолжается: полиция всё ещё ищет оставшихся девять фигурантов из 35, на кого минувшей ночью выписаны ордера.