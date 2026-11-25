Актриса Дениз Чакыр, знакомая миллионам зрителей по роли Шах-султан в «Великолепном веке», оказалась среди 24 задержанных в рамках расследования дела о наркотиках и проституции.
Облавы прошли в Стамбуле в ночь на 25 ноября 2026 года, стамбульская полиция получила ордера на 35 человек, к утру среды под стражей оказался 21 — к полудню их число выросло до 24. Вместе с Чакыр в списке — певец и актёр Озджан Дениз, актриса Бурджу Озберк, телеведущий Мурат Джейлан и несколько крупных предпринимателей. В одном из самых громких наркотических скандалов в истории шоу-бизнеса разбирался aif.ru.
Как звезда «Великолепного века» попала в список задержанных?
Для 44-летней Чакыр задержание стало позором, перечеркнувшим два десятилетия успешной карьеры. Официальных обвинений ей пока не предъявили, и в чём конкретно её подозревают, источники не уточняют. Но сама история для турецкого шоу-бизнеса, к сожалению, не редкость.
Дениз Чакыр родилась 31 декабря 1981 года в Анкаре. Будущая звезда окончила актёрский факультет государственной консерватории университета Хаджеттепе, а на экране дебютировала в 22 года в сериале «Желание женщины».
Известность на родине ей принесла роль Ферхунде в «Листопаде», в 2010 году за эту работу актриса получила премию турецкого телевидения имени Исмаила Джема как лучшая актриса второго плана. На весь мир её прославила роль Шах-султан в «Великолепном веке». Она сыграла ту самую ехидную сестру султана Сулеймана, одну из самых колоритных героинь дворцовых интриг саги.
Что вменяют фигурантам?
Дело ведёт профильное бюро стамбульской прокуратуры, которое специализируется на контрабанде, наркотиках и экономических преступлениях. Задержанных подозревают в занятии проституцией, торговле наркотическими и стимулирующими веществами, плюс — приобретение, хранение и употребление «запрещёнки». Масштаб дела выходит далеко за рамки «звёздного» списка. По словам генпрокурора Стамбула Фатиха Денмеза, общее число задержанных превышает 250 человек, а положительные тесты на наркотики были у 77 процентов проверенных знаменитостей.
Хронология дела
Кампания против звёзд началась ещё год назад, когда городская генпрокуратура открыла расследование. В июне 2026-го за одну ночь задержали 22 знаменитости, среди которых оказались актриса Берен Саат и «Мисс Турция-1999» Айше Хатун Онал, тесты тогда сдавали и певец Кенан Догулу с братом-композитором Озаном.
В июле прошла ещё одна операция с 25 задержанными — в их числе певица Сылa Генчоглу. А в марте после отрицательных тестов отпустили актрису Ханде Эрчел из сериала «Постучись в мою дверь». Она также была в списках задержанных.
И расследование самой последней истории продолжается: полиция всё ещё ищет оставшихся девять фигурантов из 35, на кого минувшей ночью выписаны ордера.