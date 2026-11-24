В советском кино были актеры, которых зрители любили, ценили и уважали, но при этом совершенно не знали по именам и фамилиям. К таким актерам часто относят Ивана Рыжова или Ивана Лапикова, которые играли колоритных стариков, характерных Николая Парфенова и Игоря Ясуловича. И в эту же когорту «незнаменитых» звезд можно внести и Виктора Сергачева.

Вообще-то была категория зрителей, которая хорошо знала и фамилию Сергачева — это театралы-поклонники «Современника» и МХАТа. Сергачев родился ещё до войны, 24 ноября 1934 года, на Дальнем Востоке. Школу окончил с золотой медалью и отличными характеристиками, собирался получить диплом на факультете почвоведения, чтобы приносить пользу родному поселку... Но быстро понял, что это не совсем то, о чем можно мечтать — и уехал в Москву, где с первого раза прошел в Школу-студию МХАТ, в мастерскую знаменитого Павла Массальского. На этом курсе учились Михаил Козаков, Евгений Евстигнеев и Татьяна Доронина, но более важным было то, что как раз в год окончания Школы-студии, в 1956-м, Сергачев познакомился с Олегом Ефремовым и его единомышленниками. Тогда же была создана и «Студия молодого актера» — будущий «Современник», — Сергачев вошел в число основателей этого театра.

Московский драматический театр «Современник». Пьеса «Голый король» Евгения Шварца, созданная по мотивам сказок Ханса Кристиана Андерсена. В роли короля-жениха — актер театра и кино Евгений Евстигнеев (слева), король-отец — Виктор Сергачев (справа), 1960 год. Фото: РИА Новости/ Юрий Абрамочкин

Актер большого диапазона

По воспоминаниям коллег, определенного амплуа у Сергачева не было — он мог играть и играл любые роли, которые ему доверяли на сцене. Министр нежных чувств в «Голом короле», Клещ в «На дне», Никита Муравьев в «Декабристах» — диапазон Сергачева как актера был весьма велик, и в театре, особенно в более свободном «Современнике», он чувствовал себя комфортно.

Артист Виктор Сергачев (Пселдонимов) в кадре из фильма «Скверный анекдот». Режиссеры Александр Алов и Владимир Наумов,1965 год. Фото: РИА Новости/ Михаил Озерский

С кино же его отношения начали складываться лишь в начале 1960-х, а свою первую роль он сыграл, когда ему было уже 28 лет. И оказалось, что для кино Сергачев — очень характерный актер, а режиссеры ценят его в основном за внешность, которая в зависимости от обстоятельств могла выглядеть и зловещей, и комичной. Эту его актерскую особенность использовал Алексей Баталов в своей экранизации сказки «Три толстяка» — они сделали учителя танцев Раздватриса в исполнении Сергачева настоящей пародией на тогдашнего главного идеолога страны Михаила Суслова. Рассказывали, что это было частью борьбы двух группировок на самой вершине власти в СССР — но заказавшие этот образ «шелепинцы» проиграли, а в проигрыше остались «Три толстяка» и сыгравшие в нем актеры...

Артисты Виктор Сергачев, Михаил Козаков и Олег Ефремов (слева направо) в художественном фильме «Строится мост» (режиссеры Гавриил Егиазаров, Олег Ефремов),1966 год. Фото: РИА Новости

Настоящий Суслов

Впрочем, каких-то заметных последствий от той пародии для Сергачева не было. Он продолжал играть в «Современнике», в 1971-м был одним из немногих актеров, кого Ефремов взял с собой при переходе в МХАТ. В Художественном театре Сергачев тоже прижился, хотя, пожалуй, совсем больших ролей у него в этой труппе не случилось. Но он остался с Ефремовым и после раскола МХАТа, и работал в МХТ имени Чехова до самых последних дней...

Артисты (слева направо): Евгений Леонов, Виктор Сергачев, Владимир Самойлов и Михаил Глузский в фильме «Премия», 1975 год. Фото: РИА Новости

А кино... На счету Сергачева почти 150 ролей в самых разных фильмах и сериалах. Ещё в советское время зрители хорошознали его в лицо — хотя бы после роли инопланетянина в музыкальной комедии «Эта веселая планета», которую любили показывать под Новый год. А ведь были ещё «Кортик», «Пропавшая экспедиция», другие работы. Сергачев даже Кащея Бессмертного сыграл в сказке «На златом крыльце сидели» — впрочем, он для этой роли подходил, пожалуй, больше, чем Табаков. Ну а в 1993-м он всё же сыграл настоящего, не пародийного Суслова в фильме «Серые волки» — тогда-то и стала известна история с «Тремя толстяками». Ну а в российском кино Сергачев много снимался и в сериалах — в отличие от многих коллег, он не стеснялся работать и для телеэкранов.

Виктор Сергачёв исполнил в фильме-сказке «На златом крыльце сидели» (1986) роль Кощея Бессмертного. Кадр

Две жены и никаких скандалов

При этом Сергачев — в отличие от своих коллег по «Современнику» — никогда не делал публичной свою личную жизнь. Про его первую супругу известно лишь то, что она была актрисой «Современника» — ни причин развода, ни имени; в этом браке родилась дочь Ольга, которая стала врачом. А вторая супруга была филологом и уроженкой Болгарии; их дочь Вера Сергачева пошла по стопам отца, стала актрисой, окончила Школу-студию МХАТ, несколько лет работала в «Ленкоме». Со второй супругой Сергачев прожил более тридцати лет, они были вместе, когда актер попал в тяжелую аварию и много лет лечился в институте имени Вишневского.

В 2003 году окончила актёрский факультет Школы-студии МХАТ (мастерская Р. Козака и Д. Брусникина). Кадр видео

Была она рядом с ним и в феврале 2013 года, когда Сергачева экстренно госпитализировали — ему стало плохо, в НИИ имени Склифосовского его поместили в реанимацию, врачи несколько часов боролись за его жизнь... Сергачев скончался от разрыва аорты, ему было 78 лет. Прощались с ним на сцене МХТ, а похоронили актера в семейной могиле на Ваганьковском кладбище.