В новом фильме «Сказочные выходные», который выйдет в прокат 3 декабря, актёр Роман Курцын предстаёт в образе отца, который пытается спасти семью от разобщения с помощью... палатки и приключений.

В интервью aif.ru Роман рассказал, чем его герой похож на его родного отца, как сам он стал «современным папой» для своих детей, и как Москва превратилась в лучший город Земли.

«Если носишь усы, значит, ты уже батя»

Игорь Карев, aif.ru: Роман, в фильме «Сказочные выходные» вы играете отца большого семейства. Расскажите о вашем персонаже.

Роман Курцын: У нас в фильме была задача — показать столкновение поколений. Мой персонаж — такой классический батя, немного похожий на моего отца. Он даже усы носит, а для меня это своеобразный триггер — если носишь усы, значит, ты уже батя. Шутки, которые произносит мой герой, — типичные отцовские шутки, совершенно несмешные и непонятные молодому поколению. И сами «сказочные выходные» — это придумка моего героя, его последняя надежда собрать всех вместе и снова сделать семью целостной. В палатки и лагерь не хочет ехать никто, кроме самого папы, семья не разделяет его энтузиазма.

Когда начинаешь ругать нынешнее поколение, то заодно и начинаешь стареть. Роман Курцын

— А насколько ваш персонаж похож на вас?

— Знаете, я, пожалуй, всё-таки более современный отец, чем мой герой. Есть родители, которые постоянно ссылаются на старые добрые времена, говорят, что в наше время всё было по-другому. А мне кажется, что когда начинаешь ругать нынешнее поколение, то заодно и начинаешь стареть. Я и сам стараюсь подстраиваться под детей, учусь понимать их юмор, принимать их темп жизни. Но есть одна черта, делающая героя похожим на меня. Он кажется таким недотёпой, который в экстремальной ситуации не знает, как поступать. Но когда семья сталкивается с настоящей опасностью, а в наш мир приходят сказочные существа, он превращается в супергероя. Мне очень нравится этот переворот персонажа.

Роман Курцын. Фото из личного архива Романа Курцына

— Как вообще относитесь к жанру сказки? Вы ведь снимались в одном из первых отечественных фэнтези-сериалов — «Пока цветёт папоротник».

— С тем сериалом, мне кажется, мы были чуть ли не первооткрывателями, ведь фэнтези тогда почти никто не снимал. Я до сих пор убеждён, что сериал просто вышел не в своё время, и сейчас бы он был невероятно популярным. Он и смотрится очень круто. Ну а к сказкам я отношусь исключительно положительно, потому что смотрю на этот жанр ещё и как отец двоих детей. Истории, на которых выросли мы, для нынешнего поколения уже не всегда интересны, но поднятые в них темы остаются неизменными. Что такое добро и зло? Почему добро должно быть с кулаками? Как распознать зло, которое бывает хитрым и не сразу себя выдаёт? Всё это по-прежнему важно рассказывать детям. Поэтому если сказку, на которой выросли мы, переснимают и излагают современным языком, сохраняя её главные смыслы, я только приветствую это.

Кадр со съемок фильма «Сказочные выходные». Фото предоставлено пресс-службой «Наше Кино»

«Дома постоянно что-то происходит»

— Вы не раз рассказывали, что ваши дети практически не пользуются смартфонами и не смотрят телевизор. Как это устроено в семье? Это строгий запрет?

— Нет, это не запрет. Моему сыну четырнадцать лет, он уже взрослый парень. При желании он вполне может заработать деньги и купить себе телефон. Если бы это было для него главной задачей, он бы это сделал. Но когда у него появляются деньги, он идёт и покупает книги. При этом я его не заставляю, это его собственный интерес, он много общается со сверстниками. И, знаете, многие люди удивляются, насколько хорошо он выражает свои мысли, какой у него богатый язык. Я объясняю это просто: он читает книги, знает больше слов, умеет интересно говорить.

У дочки, которой одиннадцать, ситуация похожая. У большинства её одноклассниц есть смартфоны, а у неё — кнопочный телефон. И когда её спрашивают, как она живёт без смартфона, она приглашает таких людей в гости. И у неё действительно насыщенная жизнь — есть пони, на котором можно покататься, есть целый зоопарк, много собак, кошки, даже тарантул. Дома постоянно что-то происходит, и ей интересно. В нашей семье даже просмотр фильма превращается в отдельное событие — не просто сидение вместе у телевизора, который работает фоном: мы получаем общую информацию, а потом можем обсудить, кому что понравилось. Ну а смартфоны у детей, разумеется, когда-нибудь появятся. Сын, например, сам уже решил, что на Новый год ему нужен именно такой подарок.

Роман Курцын. Фото из личного архива Романа Курцына

— Честно говоря, мне, как отцу, сложно представить ребёнка без гаджета. Им же даже в школе они постоянно требуются...

— А эту ситуацию я тоже изменил! Они учатся в частной школе, одно из главных условий которой — как раз отсутствие гаджетов. При этом дочка пишет очень красивым каллиграфическим почерком, да и в целом — дети развиты, у них хорошо работает фантазия и воображение, и это действительно впечатляет.

Правда, признаюсь, что у моих детей есть социальные сети, но веду их я — много лет выкладываю фотографии, видео, события из жизни, дни рождения, другие интересные моменты. А когда им исполнится восемнадцать, я хочу передать эти страницы им. Получится своеобразная летопись их детства, о которой они даже не подозревали. Надеюсь, это будет хороший подарок.

Кадр из фильма «Сказочные выходные». Фото предоставлено пресс-службой «Наше Кино»

— Вы много работаете в экспедициях, но наверняка часто бываете в Москве. Помните свой первый приезд в столицу? Как изменилось ваше отношение к городу?

— Впервые я оказался в Москве ещё в детстве, когда приехал на Красную площадь со школьным автобусом. Конечно, меня впечатлил масштаб города. А работать сюда я приехал в 2008-м, мы тогда снимали сериал «Меч». Денег в то время у меня катастрофически не было, первый месяц жил на Ярославском вокзале и видел всё, что тогда происходило вокруг: бездомных, разводил, драки, милицию. Это была жёсткая история.

Потом перебрался в Марьино, снял комнату, но лучше не стало. Мне было очень тяжело. Даже дорога от метро до съёмочной площадки превращалась в испытание. Я боялся поздно вечером идти от метро домой — это занимало минут пятнадцать, и всё время ощущалось какое-то напряжение, опасность. Однажды меня даже обстреляли из травматического оружия.

Я много путешествую по другим странам, и могу сказать, что Москва — лучший город вообще на Земле Роман Курцын

А сегодня Москва для меня — невероятно крутой город. Я могу спокойно отпустить сына вечером гулять в парке «Сокольники» и быть уверенным, что с ним всё будет хорошо. А посмотрите, каким стал Ярославский вокзал! Это совершенно другой мир. Изменились дороги, развязки, общественные пространства. Я много путешествую по другим странам, и могу сказать, что Москва — лучший город вообще на Земле.

— Есть в Москве любимые места, где особенно приятно работать и сниматься?

— Мне очень нравится ВДНХ. Мы снимали там ещё в 2008 году, когда территория находилась практически в запустении. А сейчас это совершенно невероятная точка притяжения. Не так давно мы снова работали там над современной сказкой.

А у Петра Буслова в его фильме про девяностые годы мы много ездим по московским локациям, которые сохранились с тех времён. И, знаете, интересно наблюдать, как всё поменялось. Раньше мы пытались найти в Москве красивые места, чтобы снять что-то приличное. Теперь, наоборот, приходится создавать картинку, которая выглядела бы хуже, старее, соответствовала девяностым. Москва стала настолько ухоженной и красивой, что для съёмок антиутопии или криминальной истории нет подходящих мест.

Роман Курцын. Фото предоставлено пресс-службой «Наше Кино»

— В «Сказочных выходных» ваш герой произносит фразу «Не буди лихо». И у вас есть собственный проект с похожим названием. Это сознательная отсылка?

— Вы очень внимательны! Да, это было сделано намеренно. В нашей сказке есть Лихо Одноглазое — мифическое существо из русского фольклора, знакомое нам по рассказам бабушек и дедушек. А сейчас у меня выходит следующий продюсерский проект — жёсткий боевик «Не буди Лихо», по прозвищу главного героя, бывшего военного по фамилии Лихачёв. У него очень жестоко обидели семью, так что наш проект — это кровавая история, действие которой тоже связано с девяностыми. Это боевик для настоящего махача, для души. Мы любим такие пацанские боевики, в которых добро должно быть с кулаками. Ну а в «Сказочных выходных» я просто таким образом передал привет другому проекту со своим участием.