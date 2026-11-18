Дед Мороз отметил своей день рождения 18 ноября. Считается, что именно в этот день в Великом Устюге, где расположена его главная резиденция, начинается зима. А следом – и по всей стране она сковывает города и сёла льдом. Сам же Дед Мороз 19 ноября выезжает в новогоднее путешествие по стране. Сказочному составу предстоит преодолеть 24 тысячи километров (от Русского Севера и Заполярья через центральные регионы до Поволжья, Урала и Сибири) и посетить 60 городов. Также он встретится с коллегами – другими зимними волшебниками, живущими в этих регионах, и узнает, чем многочисленные туристы смогут заняться там на новогодние праздники и что увидят интересного, когда приедут.

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Куда поехать за сказочной атмосферой

■ Мурманск. Саамский персонаж из фольк­лора коренного народа Севера Мунь Каллса исчисляет счастье в оленях, а ещё в чистейших реках, богатых рыбой. Саамы считают, что раньше Мунь Каллса был добрым лесным духом. Он помогал людям, заблудившимся в лесу, и рисовал на окнах причудливые ледяные узоры.

Одевается саамский сказочник в серого или голубого цвета тулуп, яркие гетры, волшебные варежки и шапку, расшитые национальным орнаментом. На ноги он надевает либо высокие сапоги-яры, либо низкие сапожки с загнутыми вверх носами.

Перед каждым Новым годом Мунь Каллса разводит огромный костёр, в который туристы могут бросить записку с заветным желанием (считается, что оно сбудется). Интересна и резиденции волшебника: здание – точная копия куваксы – чума или шалаша, в котором живут коренные народы Севера.

■ Москва традиционно входит в топ новогодних городов – здесь фестиваль «Путешествие в Рождество» привлекает миллионы туристов со всей страны, а Дед Мороз встречается со своими коллегами из регионов страны.

■ Великий Устюг (Вологодская область) - резиденция Деда Мороза – деревянный терем. Из него выходит Тропа Сказок, она идёт через сосновый бор, и гостей там встречают Баба-яга, Кощей Бессмертный, Соловей-разбойник и другие герои русского фольклора. Там же установлен и памятник Деду Морозу. Скульп­тура выполнена в человеческий рост: Дед Мороз обнимает детей, а на одежде и шапках персонажей сверкает снег.

■ Кострома – памятник Снегурочке. Его установили в 2015 году на Сусанинской площади. Кострома считается родиной Снегурочки: именно здесь А. Н. Островский написал одноимённую пьесу в своём имении Щелыково. Скульптура около 90 сантиметров: девушка в тулупчике, на левой руке у неё снегирь, а по правую расположился зайчик. Есть традиция: если дотронуться до птички и загадать желание, оно сбудется.

Кострома, памятникСнегурочке. Фото: соцсети

■ Челябинск – стоит увидеть памятник «Сказ об Урале»: 12‑метровую гранитную статую богатыря с молотом, символ Урала. В зимние каникулы скульптуру «переодевают» в костюм Деда Мороза. А ещё её «оживляют»: под кафтаном спрятана аудиосистема, и монумент поздравляет горожан и гостей города стихами и шутками.

Памятник «Сказ об Урале». В зимние каникулы скульптуру«переодевают» в костюм ДедаМороза. Фото: соцсети

■ Салехард (Ямало-Ненецкий АО) – памятник мамонту. В новогодние праздники его одевают в сказочную шубу. В Салехарде расположен музей, где находятся мумии нескольких мамонтов, которых нашли в тундре.

Памятник мамонту.В новогодние праздники его одевают в сказочную шубу. Фото: соцсети

■ Санкт-Петербург – интересен ежегодный фестиваль ледовых скульптур «КроншЛёд», который проходит на территории Петропавловской крепости. Мастера со всей страны создают уникальные работы, посвящённые истории России, а специальная подсветка подчёркивает красоту композиций. А ещё в Северной столице есть музей ёлочных игрушек и музей льда.

■ Село Шаркан (Удмуртия) – резиденция удмуртского Деда Мороза Тол Бабая, который обязательно встречается с главным российским Дедом Морозом. Она находится в 90 километрах от Ижевска, в ней туристы могут пройти по сказочной тропе с домами мифологических персонажей: Обыды (Кикиморы), Нюлэсмурта (Лешего), Мудрой Совы, Белочки и других персонажей удмуртской мифологии, посетить Дом Мастеров и Конный двор.

Удмуртский ДедМороз Тол Бабай. Фото: соцсети

■ Улан-Удэ (Бурятия) – резиденция бурятского Деда Мороза Сагаан Убугуна. В отличие от сказочных теремов прочих волшебников, это большая юрта на колёсах.

■ Кшауши (Чувашия) – резиденция чувашских Деда Мороза и Снегурочки Хель Мучи и Юр Пике. Она находится в 30 километрах от Чебоксар. В резиденции есть мастерская, где проводят мастер-классы по изготовлению новогодних сувениров.

Чувашские Дед Морози Снегурочка Хель Мучи и Юр Пике. Фото: соцсети

■ Саранск – резиденция мордовского Деда Мороза Якшам Атя расположена в Мордовском государственном национальном драматическом театре. Здесь проходят все новогодние празд­ники, и здесь же туристы могут посмотреть спектакли.

Мордовский Дед Мороз Якшамо Атя. Фото: соцсети

■ Село Кукнур (Марий Эл) – резиденция марийского Деда Мороза Йушто Кугыза. Его дом – двухэтажный терем, где есть рабочий кабинет волшебника, музей традиционной марийской утвари и зал для мастер-классов по изготовлению подарков.

■ Резиденция карельского Деда Мороза – Талвиукко – находится в небольшом посёлке Чална в 20 минутах езды от города Петрозаводска. Она построена в традиционном северном стиле. В резиденции можно познакомиться с бытом саамов, посетить самый настоящий чум, покататься на оленях и собачьих упряжках.

Карельский ДедМороз Талвиукко. Фото: соцсети

■ Ханты-Мансийск – интересен своим Музеем Рождества. Это авторский музей ёлочной формовой стеклянной игрушки с тематикой русских народных сказок.

Ханты-Мансийск – интересен своим Музеем Рождества. Фото: соцсети

■ Якутск – «Царство вечной мерзлоты». Это туристический комплекс, представляющий собой нетающий ледник внутри горы с выставкой ледяных фигур и аттракционами. Температура в леднике не падает ниже −10°C и не поднимается выше −4°C. В комплексе – тронный зал властелина холода Чысхаана.

Музей вечной мерзлоты. Фото: соцсети

■ Тазовский (ЯНАО) – Музей вечной мерзлоты. Музей создали на базе старого мерзлотника – естественного хранилища в толще вечной мерзлоты. Здесь есть ледяной камин с искусственным огнём, спальня с ледяными креслами и кроватью, застеленной оленьими шкурами, подсвеченная синим светом карта Ямала. А также ледяные скульптуры, рассказывающие о быте народов Крайнего Севера.

■ Калининград – особенность города – это рождественская ярмарка в баварском стиле. Она проходит в новогодние праздники на острове Клопса. Местные рестораторы готовят горячие кёнигсбергские клопсы (особые тефтели), жарят колбаски, продают знаменитый калининградский марципан, печёные яблоки и согревающий глинтвейн.

Калининград – особенность города – это рождествен-ская ярмарка в баварском стиле. Фото: соцсети

■ Казань – резиденция татарского Деда Мороза Кыш Бабая (ещё одного старинного приятеля Деда Мороза) расположена в селе Новый Кырлай в 100 километрах от Казани. Кыш Бабай живёт в окружении героев татарских сказок: например, лесного духа Шурале и красавицы Алтынчеч. А в самой Казани туристов ждёт центр семьи «Казан», где в Новый год будет работать главный ледовый городок с огромными горками и лабиринтами.