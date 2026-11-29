29 ноября в России отмечается День матери — праздник, который напоминает о самом главном призвании женщины. Aif.ru составил топ-10 многодетных актрис российского кино.
Ирина Леонова — рекордсменка среди российских актрис по количеству детей. В её большой семье растут семеро ребят. Первым мужем был актёр Игорь Петренко, с которым они поженились в 2000-м году. После расставания с ним судьба свела Ирину с актёром Евгением Цыгановым, от которого она и родила семерых детей. Среди них четверо сыновей — Андрей, Никита, Александр и Георгий — и три дочери — Полина, София и Вера. Когда актриса ждала седьмого ребёнка, Цыганов ушёл из семьи к другой актрисе Юлии Снигирь.
Актриса, известная по фильму «Авария — дочь мента», Оксана Арбузова с 1995 года замужем за актёром и режиссёром Иваном Охлобыстиным. В этом браке актриса родила шестерых детей: Анфису, Евдокию, Варвару, Василия, Иоанна и Савву. За три десятилетия брака Оксана посвятила себя семье, став счастливой матерью и уже трижды бабушкой.
Мария Порошина — пример гармоничного сочетания блистательной карьеры и многодетного материнства. Старшая дочь Полина родилась в отношениях с актёром Гошей Куценко. В браке с бизнесменом Ильёй Древновым, который продлился 17 лет, актриса родила ещё трёх дочерей: Серафиму, Аграфену и Глафиру. В 2019-м у Марии появился сын Андрей.
Еще одна красавица российского кино и театра Глафира Тарханова. Актриса с 2005 состоит в браке с коллегой Алексеем Фаддеевым. Вместе супруги воспитывают пятерых детей: четырёх сыновей - Корнея, Ермолая, Гордея и Никифора, а также долгожданную дочь Лукерью, которая родилась в 2024 году. Актриса признаётся, что не планировала становиться многодетной матерью, но судьба распорядилась так. Многие зрители удивляются, когда звезда «Громовых» успевала рожать, учитывая, что более 20 лет регулярно появляется в новых проектах?
Одна из самых востребованных и красивых актрис современности Екатерина Климова также многодетная мама. Артистка была замужем трижды. Первым супругом актрисы был ювелир Илья Хорошилов, в браке с которым родилась дочь Елизавета. Второй брак — с актёром Игорем Петренко, подарившим ей сыновей Матвея и Корнея. Третьим супругом стал актёр Гела Месхи, от которого у Екатерины родилась дочь Изабелла. Несмотря на то что все три брака завершились разводом, актриса самостоятельно воспитывает четверых детей и продолжает активно сниматься.
Звезда сериала «Сваты» Олеся Железняк более 20 лет счастлива в браке с актёром Спартаком Сумченко. Вместе супруги воспитывают четверых детей: дочь Агафью и троих сыновей — Савелия, Прохора и Фому.
А у Марии Шукшиной четверо детей от трёх браков. Старшая дочь Анна родилась в браке с переводчиком Артёмом Трегубенко. Сын Макар — от бизнесмена Алексея Касаткина. В отношениях с юристом и предпринимателем Борисом Вишняковым на свет появились близнецы Фома и Фока. Актриса — многодетная мать, которая, несмотря на жизненные трудности, продолжает активно сниматься и участвовать в общественной жизни.
Актриса, известная по фильму «В ожидании чуда» Екатерина Копанова, замужем за юристом Павлом Палкиным. В этом браке у неё родились четверо детей: дочери Елизавета, Дарья, Злата и сын Фёдор. Екатерина старается воспитывать детей без нянь, самостоятельно занимаясь их развитием.
Дарья Сагалова, актриса, полюбившаяся зрителям по роли Светы Букиной в сериале «Счастливы вместе», с 2011 года замужем за бизнесменом Константином Масленниковым. В этом браке у неё родились три дочери: Елизавета, Стефания и Милана. Дарья практически не снимается в кино, посвятив себя семье и работе на телевидении, хотя в продолжении легендарного ситкома о счастливой семье, Дарья все же появилась.
Дочь Никиты Михалкова, Анна Михалкова, известная актриса театра и кино, также успела не только построить серьезную карьру, но и стать многодетной мамой. Она замужем за предпринимателем Альбертом Баковым. У пары трое детей: сыновья Андрей и Сергей, а также дочь Лидия. Анна признаётся, что воспитывать дочь ей немного легче, чем сыновей, но она находит подход к каждому ребёнку.