Накануне в светской хронике появилось общее фото Марии Порошиной с её старшей дочерью Полиной.



Мать и дочь посетили церемонию вручения премии «Событие года». 53‑летняя актриса вышла на красную дорожку в бархатном брючном костюме, а 30‑летняя Полина — в чёрном длинном платье с графичной вышивкой. Aif.ru вспомнил малоизвестные факты биографии Полины.

Внебрачная, но любимая дочь

Полина Куценко родилась 22 февраля 1996 года — она единственная общая дочь Марии Порошиной и Гоши Куценко. Когда родители расстались, Полине было пять лет, но ей удалось сохранить тёплые отношения с отцом. Отметим, что Куценко и Порошина не были официально женаты, хотя поклонники были уверены, что союз был со штампом. Полина же, как часто бывает, продолжила актёрскую династию. В 2017 году девушка окончила Театральный институт имени Бориса Щукина с красным дипломом, после чего начала выходить на театральную сцену и сниматься в кино. В её фильмографии сегодня около двадцати проектов.

Полина с отцом Гошей Куценко. Фото: www.globallookpress.com

Помимо актёрской карьеры, Полина нашла себя в педагогике. Мария Порошина не раз подчёркивала, что у дочери настоящий педагогический дар, она умеет увлечь и объединить людей, «берёт в оборот даже тех, кто стесняется». Уже несколько лет Полина преподаёт актёрское мастерство и стажируется в Щукинском училище. А в этом году Куценко-младшая вышла замуж, как сообщали СМИ, избранником актрисы стал программист Вадим.

Серафима, Аграфена и Глафира

У Полины есть еще три младших сестры, которые родились у известной матери от брака с актером Ильей Древновым. Средняя, Серафима, родилась 27 сентября 2005 года, как и старшая сестра девушка выбрала театральный вуз. Однако, проучившись год, Серафима почувствовала, что актёрское мастерство — «не совсем её», и приняла решение уйти, несмотря на похвалы педагогов. Мария отмечала, что поступок дочери стал для неё неожиданностью, тем не менее, актриса поддержала её выбор. К слову, в школьные годы Серафима увлекалась изучением корейского языка, живописью, модой и техниками макияжа, пела в школьной рок‑группе и обладала незаурядными вокальными данными.

Полина Куценко в сериале «Последний мент»

А Аграфена, которую дома ласково называют Груней, родилась 18 февраля 2010 года. С ранних лет она проявляла спортивные наклонности: занималась художественной гимнастикой, танцами и акробатикой, окончила музыкальную школу по классу фортепиано, обучалась вокалу. После девятого класса Аграфена твёрдо решила связать жизнь с актёрской профессией и поступила в колледж имени Леонида Филатова, где осваивает актёрское мастерство. В 2023 году Аграфена дебютировала в кино, сыграв героиню своей матери в детстве в сериале «Анна Медиум‑3», а годом позже снялась в фильме‑сказке «Школа Бабы Яги».

Младшая сестра звездной семьи, Глафира, родилась 3 февраля 2016 года. Девочка учится в общеобразовательной школе и с удовольствием раскрывает творческие стороны своей натуры. С раннего детства она занималась танцами, а также ходила в хоровую студию.