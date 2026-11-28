Евгений Миронов — один из самых востребованных и титулованных актёров нашей страны. — один из самых востребованных и титулованных актёров нашей страны.

Будущая звезда с детства мечтал об актёрстве, а потому развивал все свои таланты: занимался в драматическом кружке и ходил в музыкальную школу в родном Саратове. В 1982-м поступил в Саратовское театральное училище имени Слонова, а после его окончания в середине отправился покорять Москву.

Олега Павловича Табакова Миронов был сразу принят на второй курс Школы-студии МХАТ. После выпуска получил предложения от нескольких столичных театров. Но предсказуемо ыбрал легендарную «Табакерку», где проработал до 2006 года, параллельно играя и в МХТ имени А. П. Чехова. А с декабря 2006-го начинается его художественное руководство Государственным театром Наций. Благодаря поддержке землякаМиронов был сразу принят на второй курс Школы-студии МХАТ. После выпуска получил предложения от нескольких столичных театров. Но предсказуемо ыбрал легендарную «Табакерку», где проработал до 2006 года, параллельно играя и в МХТ имени А. П. Чехова. А с декабря 2006-го начинается его художественное руководство Государственным театром Наций.

29 ноября народному артисту России, лауреату множества престижных премий, включая «Золотого орла», «ТЭФИ» и «Хрустальную Турандот» исполняется 60 лет. Аif.ru вспоминает яркие роли Евгения Витальевича в кино.

Евгений Миронов, к/ф «Жена керосинщика», 1988 г. Кадр из фильма

«Жена керосинщика», 1988 год

Сюрреалистическая драма, действие которой происходит в 1953 году в старинном городке на территории бывшей Восточной Пруссии. В город приезжает следователь, чтобы разобраться в деле местного председателя горисполкома, и сталкивается со странными обстоятельствами: жители не помнят своего детства, а реальность причудливо переплетается с абсурдом. Миронов сыграл эпизодическую, но яркую роль флейтиста — любовника жены керосинщика. Яркая роль стала дебютом для Евгения Витальевича в кино, но критики сразу высоко оценили талант актера.

Евгений Миронов, к/ф «Любовь», 1991 г. Кадр из фильма

«Любовь», 1991 год

Режиссером картины выступил Валерий Тодоровский. Социальная мелодрама о двух друзьях-студентах, которые на вечеринке знакомятся с девушками. Саша в исполнении Миронова — серьёзный, вдумчивый и неопытный в любви юноша, полная противоположность своему легкомысленному другу Вадиму. Роль Саши стала прорывом в кинокарьере Миронова. За работу в фильме артист получил премии за лучшую мужскую роль на фестивалях «Созвездие» и «Кинотавр-92», а также был признан критиками лучшим актёром года. Евгений Миронов, к/ф «Анкор, ещё анкор!», 1992 г. Кадр из фильма «Анкор, ещё анкор!», 1992

Вновь Тодоровский, правда, старший - Петр Ефимович. Его лента представляет из себя ироничную драму о любви и нравах в послевоенном военном гарнизоне. Молодой лейтенант Владимир Полетаев в исполнении Миронова становится объектом внимания медсестры Любы, которая состоит в отношениях с женатым полковником. На фоне закрытого пространства гарнизона, где все друг друга знают, складываются любовные треугольники, случаются измены и скандалы. Роль Полетаева укрепила репутацию Миронова как актёра, способного на глубокую драматическую игру.

Евгений Миронов, к/ф «Утомлённые солнцем», 1994 г. Кадр из фильма

«Утомлённые солнцем», 1994 год

Олег Меньшиков не смог сделать за весь фильм». За эту работу Миронову достался приз за лучшую эпизодическую роль на фестивале «Созвездие». Лента Никиты Сергеевича Михалкова получила Оскара: в 1995-м ей досталась премия в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». По сюжету действие картины разворачивается в середине 1930-х годов на подмосковной даче легендарного комдива Котова. Идиллию летнего отдыха нарушает приезд Мити, бывшего жениха жены Котова. И запускается цепь трагических событий. У Миронова здесь небольшая, но яркая роль лейтенанта-танкиста, по мнению критиков, актёр «на пятой минуте фильма делает такое, что его коллегане смог сделать за весь фильм». За эту работу Миронову достался приз за лучшую эпизодическую роль на фестивале «Созвездие».

Евгений Миронов, к/ф «Мусульманин», 1995 г. Кадр из фильма

«Мусульманин», 1995 год

Эта драма вызвала большой общественный резонанс. Рядовой Николай Иванов в исполнении Миронова провёл семь лет в плену у моджахедов в Афганистане. Когда его вели на расстрел, проезжавший мимо крестьянин выкупил юношу, и тот заменил ему убитого сына. Николай принял ислам и вернулся в родную деревню под именем Абдулла, но односельчане и родные встретили его враждебно: он не пьет, не курит, молится в поле. Роль Коли считается одной из лучших работ Евгения Витальевича в кино. За неё он был удостоен Приза кинокритики как лучший актёр года, а также Ордена духовного управления мусульман России.

Евгений Миронов, «В августе 44-го», 2001 г. Кадр из фильма

«В августе 44-го», 2001 год

Владимира Богомолова «Момент истины». Действие происходит в августе 1944 года на территории только что освобождённой от фашистов Белоруссии, где действуют неуловимые агенты противника, передающие зашифрованные радиограммы. Капитан Алёхин и его оперативная группа ведут дело военной контрразведки «Неман» и должны раскрыть замысел врага до начала неизбежной войсковой операции. Миронов создал образ умного, опытного и уравновешенного офицера. За роль Алёхина он получил премию ФСБ России в номинации «Актёрская работа». Военный детектив по роману«Момент истины». Действие происходит в августе 1944 года на территории только что освобождённой от фашистов Белоруссии, где действуют неуловимые агенты противника, передающие зашифрованные радиограммы. Капитан Алёхин и его оперативная группа ведут дело военной контрразведки «Неман» и должны раскрыть замысел врага до начала неизбежной войсковой операции. Миронов создал образ умного, опытного и уравновешенного офицера. За роль Алёхина он получил премию ФСБ России в номинации «Актёрская работа».

Евгений Миорнов, «Идиот», 2003 г. Кадр из фильма

«Идиот», 2003 год