Актёр театра и кино Евгений Миронов. / Эдуард Кудрявицкий / АиФ
Евгений Миронов— один из самых востребованных и титулованных актёров нашей страны.
Будущая звезда с детства мечтал об актёрстве, а потому развивал все свои таланты: занимался в драматическом кружке и ходил в музыкальную школу в родном Саратове. В 1982-м поступил в Саратовское театральное училище имени Слонова, а после его окончания в середине отправился покорять Москву.
Благодаря поддержке земляка Олега Павловича Табакова Миронов был сразу принят на второй курс Школы-студии МХАТ. После выпуска получил предложения от нескольких столичных театров. Но предсказуемо ыбрал легендарную «Табакерку», где проработал до 2006 года, параллельно играя и в МХТ имени А. П. Чехова. А с декабря 2006-го начинается его художественное руководство Государственным театром Наций.
29 ноября народному артисту России, лауреату множества престижных премий, включая «Золотого орла», «ТЭФИ» и «Хрустальную Турандот» исполняется 60 лет. Аif.ru вспоминает яркие роли Евгения Витальевича в кино.
«Жена керосинщика», 1988 год
Сюрреалистическая драма, действие которой происходит в 1953 году в старинном городке на территории бывшей Восточной Пруссии. В город приезжает следователь, чтобы разобраться в деле местного председателя горисполкома, и сталкивается со странными обстоятельствами: жители не помнят своего детства, а реальность причудливо переплетается с абсурдом. Миронов сыграл эпизодическую, но яркую роль флейтиста — любовника жены керосинщика. Яркая роль стала дебютом для Евгения Витальевича в кино, но критики сразу высоко оценили талант актера.
«Любовь», 1991 год
Режиссером картины выступил Валерий Тодоровский. Социальная мелодрама о двух друзьях-студентах, которые на вечеринке знакомятся с девушками. Саша в исполнении Миронова — серьёзный, вдумчивый и неопытный в любви юноша, полная противоположность своему легкомысленному другу Вадиму. Роль Саши стала прорывом в кинокарьере Миронова. За работу в фильме артист получил премии за лучшую мужскую роль на фестивалях «Созвездие» и «Кинотавр-92», а также был признан критиками лучшим актёром года.
«Анкор, ещё анкор!», 1992
Вновь Тодоровский, правда, старший - Петр Ефимович. Его лента представляет из себя ироничную драму о любви и нравах в послевоенном военном гарнизоне. Молодой лейтенант Владимир Полетаев в исполнении Миронова становится объектом внимания медсестры Любы, которая состоит в отношениях с женатым полковником. На фоне закрытого пространства гарнизона, где все друг друга знают, складываются любовные треугольники, случаются измены и скандалы. Роль Полетаева укрепила репутацию Миронова как актёра, способного на глубокую драматическую игру.
«Утомлённые солнцем», 1994 год
Лента Никиты Сергеевича Михалкова получила Оскара: в 1995-м ей досталась премия в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». По сюжету действие картины разворачивается в середине 1930-х годов на подмосковной даче легендарного комдива Котова. Идиллию летнего отдыха нарушает приезд Мити, бывшего жениха жены Котова. И запускается цепь трагических событий. У Миронова здесь небольшая, но яркая роль лейтенанта-танкиста, по мнению критиков, актёр «на пятой минуте фильма делает такое, что его коллега Олег Меньшиков не смог сделать за весь фильм». За эту работу Миронову достался приз за лучшую эпизодическую роль на фестивале «Созвездие».
«Мусульманин», 1995 год
Эта драма вызвала большой общественный резонанс. Рядовой Николай Иванов в исполнении Миронова провёл семь лет в плену у моджахедов в Афганистане. Когда его вели на расстрел, проезжавший мимо крестьянин выкупил юношу, и тот заменил ему убитого сына. Николай принял ислам и вернулся в родную деревню под именем Абдулла, но односельчане и родные встретили его враждебно: он не пьет, не курит, молится в поле. Роль Коли считается одной из лучших работ Евгения Витальевича в кино. За неё он был удостоен Приза кинокритики как лучший актёр года, а также Ордена духовного управления мусульман России.
«В августе 44-го», 2001 год
Военный детектив по роману Владимира Богомолова «Момент истины». Действие происходит в августе 1944 года на территории только что освобождённой от фашистов Белоруссии, где действуют неуловимые агенты противника, передающие зашифрованные радиограммы. Капитан Алёхин и его оперативная группа ведут дело военной контрразведки «Неман» и должны раскрыть замысел врага до начала неизбежной войсковой операции. Миронов создал образ умного, опытного и уравновешенного офицера. За роль Алёхина он получил премию ФСБ России в номинации «Актёрская работа».
«Идиот», 2003 год
Миронов исполнил роль князя Льва Мышкина в экранизации Владимиром Борткоодноимённого романа Фёдора Достоевского. Князь Лев Николаевич Мышкин после длительного лечения в психиатрической клинике в Швейцарии возвращается в Санкт-Петербург. В поезде он знакомится с Парфёном Рогожиным, который рассказывает ему о своей страстной любви к Настасье Филипповне. История завершается трагически: в приступе ревности Рогожин убивает Настасью Филипповну, а Мышкин лишается рассудка и вновь возвращается в швейцарскую клинику. За эту Миронов получил «ТЭФИ», «Золотой орёл» и премию Александра Солженицына.