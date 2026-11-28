Российский рэпер Macan (Андрей Косолапов) завершил прохождение срочной службы в Центре специального назначения «Витязь» Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского Росгвардии, которая находится в подмосковной Балашихе.

«Все хорошо, спасибо»

В субботу, 28 ноября, Косолапова у ворот военной части встречали друзья и коллеги — собралось более 15 человек. После теплых приветствий и поздравлений с возвращением рэпер сел в автомобиль, который специально для него привезли, и покинул территорию центра. На вопрос о том, как прошла служба, Macan ответил кратко: «Все хорошо, спасибо».

По данным ТАСС, за время срочной службы 24-летний Андрей Косолапов получил звание младшего сержанта и был награжден нагрудным знаком «За отличие в службе» II степени за высокие показатели в боевой подготовке. Музыкант прошел курс молодого бойца, включающий физическую, огневую и специальную подготовку. В ходе службы он занимался охраной общественного порядка и обеспечением безопасности населения в Московском регионе.

Кто такой Macan — Косолапов

Rap-исполнитель прибыл для прохождения военной службы по призыву 28 ноября 2025 года. Накануне призыва в СМИ звучали слухи об уклонении от службы: журналисты утверждали, что артист находится за границей и проигнорировал несколько повесток. Сам музыкант эти сообщения опроверг. В Росгвардии пояснили, что Macan проходил службу на общих основаниях, без поблажек.

Андрей Кириллович Косолапов, известный под сценическим псевдонимом Macan, родился 6 января 2002 года в Москве. Музыка стала для него главным увлечением с детства: он посещал музыкальную школу, а в 11 лет записал свой первый трек. Также в детстве занимался самбо. Родители, по юридической профессии, изначально не разделяли желания сына стать музыкантом.

Псевдоним Macan музыкант выбрал в 2018 году — это отсылка к модели автомобиля Porsche Macan (в переводе с индонезийского слово также означает «тигр»). До этого он выходил на сцену под никнеймами Young Chaser, MC Guy Fawkes и Nemo MC. В 2018 году 16-летний Косолапов выпустил трек «Parliament», который, однако, успехом не пользовался.

Известность пришла к Macan в 2019 году после выхода сингла «На меня» и дебютного альбома «1000 км до мечты». Главные темы его песен — автомобили, друзья и несчастная любовь, «пацанская» эстетика и переживания после расставания. Наиболее известные композиции исполнителя: «Веселящий газ», «Бенз», «Кино», «77», «Hollywood», «Пополам», «Без названия», «Останься образом», «За всех», ASPHALT 8, «Самый пьяный округ в мире» и «Поспешили».

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Свое лирического героя Macan сравнивал с Данилой Багровым из фильма «Брат 2». За годы карьеры он выпустил несколько студийных альбомов, среди которых «2002+18» (2021), «12» (2022), «I AM» (2024) и альбом фитов «BRATLAND» (2025).

Macan дважды — в 2022 и 2023 годах — становился «Артистом года» по версии музыкальной платформы VK Музыка; альбом «12» был признан альбомом года, а в 2024 году исполнитель повторил это достижение с пластинкой «I AM», добивясь успеха также на платформе «Яндекс Музыка».

После демобилизации рэпер планирует вернуться к творческой деятельности: по данным СМИ, 1 декабря он отправляется в гастрольный тур по России.