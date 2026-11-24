Смерть Александра Маслякова 8 сентября 2024 года стала не только концом эпохи отечественного телевидения, но и новой главой жизни для его семьи. А спустя почти два года не стало и его супруги, Светланы Масляковой, скончавшейся 17 июля 2026 года на 79-м году жизни из-за осложнений хронического заболевания. После ухода легендарного ведущего и его жены управление проектами перешло к следующему поколению. Сегодня руководство «Клубом весёлых и находчивых» продолжает их сын, а в медийном пространстве фамилию представляет внучка основателя программы. Что известно о родственниках Маслякова — в материале aif.ru.

Рулевой империи Александр Масляков-младший

47-летний Александр Александрович Масляков с ранних лет находился внутри КВН, но долгое время в кадр не стремился. Он окончил МГИМО в 2002 году с красным дипломом, а в 2006-м защитил кандидатскую диссертацию по экономике в Государственном университете управления. Долгое время Масляков-младший выстраивал карьеру в управлении, пытаясь выйти из тени знаменитого отца. Но судьба распорядилась иначе: именно он стал единственным владельцем главного актива семьи — телевизионного творческого объединения «АМиК».

Ещё в 2019 году Александр Масляков получил 50-процентную долю компании, а в феврале 2024-го, за несколько месяцев до смерти отца, выкупил все 100% акций. После ухода обоих родителей к нему же перешло и личное имущество отца: квартира на Смоленской набережной, квартира в Малом Новопесковском переулке, а также особняк в подмосковном посёлке ParkVille на Рублево-Успенском шоссе площадью 654 кв. м на участке в 36 соток. При покупке в 2019 году особняк обошёлся семье в 388 млн рублей, однако, по оценкам экспертов, сейчас его стоимость могла приблизиться к миллиарду рублей. В автопарке Маслякова-старшего также числились Maybach стоимостью около 10 млн рублей, Range Rover за 20 млн и минивэн KIA за 3 млн.

Александр сознательно отошёл от функций ведущего и появляется в кадре преимущественно в качестве зрителя, сосредоточившись именно на управлении финансовыми потоками бренда.

По признанию самого Маслякова-младшего, груз ответственности за дело отца давит на него тяжелее, чем ожидание публики: «Я сижу на этих папках с договорами до трёх ночи не потому, что хочу славы. Я боюсь, что если отпущу руль, машина, которую папа строил пятьдесят лет, просто перевернётся на первом же повороте», — делился он.

Александр Масляков-младший с супругой. Фото: www.globallookpress.com/ Anatoly Lomohov

Жена Маслякова-младшего — опора и «серый кардинал»

Поддерживать семейный бизнес Александру Маслякову-младшему помогает его супруга Ангелина Маслякова (в девичестве Мармеладова). Однокурсница Александра по МГИМО и дочь профессора экономики, она познакомилась с будущим мужем во время учебы, и предложение Масляков сделал ей уже после окончания вуза. Сегодня 44-летняя Ангелина руководит рядом компаний, связанных с КВН. Они управляют Московским молодежным центром, где проходят съёмки телевизионных игр для Первого канала, а также некоторых программ для СТС и «Карусели». На этой же площадке проходят спектакли театра «Сатирикон», концерты и кинопоказы.

Помимо управления бизнесом, Ангелина Маслякова известна и как писательница и автор романов «Аморе Мио» (2009), «Не dolce vita» (2011) и «Женщины и мужчины в дружбе и любви. Мадридский треугольник» (2012).

Внучка Таисия: светская львица и лицо династии Масляковых

Единственная внучка Александра Васильевича, 20-летняя Таисия Маслякова, оказалась самой обсуждаемой фигурой в семье. С трёх лет она занималась в эстрадном ансамбле «Непоседы», а в 2021 году стала ведущей детской версии КВН. Сегодня Таисия является студенткой факультета управления и политики МГИМО — она учится на кафедре государственного управления по одноименному направлению. Параллельно Таисия строит карьеру на телевидении: ведет развлекательные программы на канале ТНТ, которые, как не раз отмечали зрители, разительно отличаются от уютной семейной передачи КВН.

Таисия Маслякова. Фото: соцсети

В сентябре 2026 года Таисия решила попробовать себя и в модельном деле: она приняла участие в Московской неделе моды, в показе бренда Татьяны Котовой в Центральном выставочном зале «Манеж». Кроме того, девушка занимается живописью: в сентябре 2026-го она выставила на продажу две свои картины с цветочными натюрмортами по цене 3 тысячи рублей каждая, направив все вырученные средства на благотворительность — помощь детям.

Но главной темой обсуждения в СМИ и соцсетях стала вовсе не профессиональная деятельность внучки ведущего, а внешность девушки. С 15 лет её начали подозревать в пластике, а после новых фото с празднования 19-летия, где Таисия Маслякова предстала в шелковом корсете с ярким макияжем, пользователи писали, что девушка выглядит на все 35–40 лет. Пластические хирурги в интервью предполагали, что Маслякова могла сделать эндоскопическую подтяжку лба, булхорн, удаление комков Биша и ринопластику. Сама Таисия категорически отрицает вмешательства: «Мне на самом деле часто пишут, мол, я делаю какие-то пластические операции. Я ничего с собой не делала. Вообще ничего и никогда», — заявляла она.

Таисия Маслякова. Фото: соцсети

На фоне постоянного давления Таисия пытается отстоять право на собственную жизнь, отдельную от статуса внучки легенды. «Я люблю дедушку. Но я не хочу быть его восковой фигурой. Я хочу ошибаться, хочу пробовать дурацкий макияж, хочу вести глупые шоу на ТНТ. Оставьте мне мое право быть двадцатилетней», — писала она на собственных страницах. В соцсетях девушка публикует образы в дорогих брендах, фото из путешествий и светских выходов, при этом личную жизнь наследница предпочитает не афишировать.