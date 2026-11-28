Дженнифер Лопес вспомнила, как сын после ее концерта в Лас-Вегасе задал неожиданный вопрос о сценических костюмах. Вместо похвалы за выступление певица услышала детское замечание: мама выходит на сцену почти без одежды. Ответ певицы оказался простым.

Детская прямота

Историей из семейной жизни 57-летняя артистка поделилась в эфире ток-шоу Дрю Бэрримор. Ведущая пригласила Лопес поговорить о ее карьере и новом концертном фильме The JLO Show, а разговор неожиданно перешел к сценическим нарядам и реакции детей на выступления матери.

Певица рассказала, что впервые привела близнецов Макса и Эмму на свое шоу в Лас-Вегасе примерно десять лет назад. Тогда детям было около семи-восьми лет. После концерта Макс подошел к матери. Лопес ожидала услышать, что представление ему понравилось, однако мальчик выбрал совсем другую тему.

«Мам, а почему ты никогда не выходишь на сцену в нормальных штанах?» — так певица передала вопрос сына. По ее словам, он произнес это совершенно серьезно. Для ребенка концертный костюм знаменитой мамы оказался неожиданным зрелищем: Лопес выступала в откровенном наряде, который был частью сценического образа.

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Артистка призналась, что внутри смутилась, но не стала оправдываться. Она объяснила ему, что работает танцовщицей и артисткой, а задача на сцене — развлекать зрителей. «Я шоу-гёрл, дорогой. Я танцовщица, этим я и занимаюсь», — примерно так звучал ее ответ.

Макс и его сестра Эмма — дети Лопес от брака с певцом Марком Энтони. Близнецы родились в феврале 2008 года. В момент описанного эпизода они только начинали знакомиться с тем, как выглядит работа матери за пределами привычной домашней обстановки. Для самой певицы откровенные костюмы и энергичная хореография давно стали частью концертной эстетики.

Свободна и счастлива

Лас-вегасские выступления, о которых вспоминала Лопес, стали частью ее сценической карьеры. В 2025–2026 годах певица вновь выступала в городе с резиденцией Up All Night Live in Las Vegas. Последнее шоу состоялось 28 марта 2026 года в Colosseum при Caesars Palace. Всего программа включала 12 концертов.

Именно финальное выступление легло в основу концертного фильма The JLO Show: Live in Las Vegas. Премьера состоялась на телеканале CBS, а расширенная версия стала доступна на платформе Paramount+. В программе — известные песни Лопес, театрализованные номера, оркестр, вокальная группа и 16 танцоров. Фильм рассказывает не только о шоу, но и о пути певицы от Бронкса до мировой известности.

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В интервью артистка также затронула перемены в личной жизни. По ее словам, сейчас она впервые за много лет не состоит в отношениях и не живет вместе с детьми. Близнецы выросли и уехали учиться в колледж, поэтому певица впервые за долгое время осталась одна дома.

Лопес признается, что очень скучает по Максу и Эмме, но одновременно привыкает к самостоятельности. Она назвала нынешний период счастливым и здоровым этапом, когда может сосредоточиться на себе и решать, чем заниматься дальше. «Я одна, свободна и могу делать все, что захочу», — передала она свои ощущения.

По словам певицы, это состояние кажется ей одновременно непривычным и удивительным. Она воспринимает перемены как еще один этап взросления. А сыновний вопрос о штанах, прозвучавший много лет назад, теперь стал забавным воспоминанием о том, как дети впервые увидели сценическую сторону жизни знаменитой мамы.