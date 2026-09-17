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Появилось фото двойника Дженнифер Лопес, которую арестовали в США

Скриншот
Москва, 17 сентября - АиФ-Москва.

Жительница американского штата Миннесота по имени Сайрене Энн Кваст неожиданно обрела популярность в интернете, но вовсе не благодаря своим талантам. Как сообщает портал TMZ, женщина, поразительно похожая на известную певицу Дженнифер Лопес, попала в поле зрения правоохранительных органов.

Инцидент произошел 30 августа в городке Монтичелло. Кваст была задержана сотрудниками полиции по подозрению в хищении из местного магазина двух упаковок аккумуляторных батарей для электроинструментов. Сумма причиненного ущерба составила порядка 580 долларов.

По данным следствия, продавец торговой точки сообщил стражам порядка, что несколькими днями ранее женщина уже совершала аналогичное противоправное деяние. После ареста Кваст была доставлена в тюрьму, где ей предъявили обвинение в тяжком правонарушении.

Именно фотография задержанной, сделанная при оформлении протокола, стремительно разлетелась по социальным сетям. Пользователи мгновенно заметили сходство женщины с мировой знаменитостью, что и породило волну шуток и мемов в интернете.
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ОбществоДженнифер Лопесдвйоник
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