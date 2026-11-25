Военная драма «Малыш» режиссёра Андрея Симонова получила Гран-при XIX Международного кинофестиваля «Сопротивление» в Тегеране. Картина о молодом донецком музыканте, ушедшем добровольцем на фронт, чтобы спасти мать из осаждённого Мариуполя, тронула жюри своей предельной честностью.

Секрет этой достоверности в том, что над сценарием и музыкой фильма работали реальные ветераны боевых действий, да и прототипом главного героя стал один из авторов фильма.

Момент взросления

В главных ролях: Глеб Калюжный, Иван Алексеев и Олег Васильков. Фото: соцсети

«Сложно сказать точно, в какой момент я осознал, что детство безвозвратно закончилось и я больше не „Малыш“ по духу, а командир, отвечающий за чужие жизни. Это был момент перерождения из ребёнка в мужчину с совсем другим мышлением», — признаётся житель Донецка и сценарист картины Павел Черток.

Сейчас ему 22 года. В феврале 2022-го, когда ему едва исполнилось 18, он ушёл на передовую добровольцем.

«Я понимал, что, возможно, мне суждено погибнуть в первый же день войны, но хотел попробовать. Нельзя вечно надеяться, что кто-то другой придёт и защитит за тебя Родину», — вспоминает Павел.

Павел родом из Макеевки. Фото: соцсети

До того, как за ним закрепился фронтовой позывной «Малыш», сослуживцы называли его «Поэтом». Лирические стихотворения Павел пишет около 10 лет, ещё со школы, и в окопах обычная тетрадь со стихами стала для него главным средством самосохранения.

На передовой давать волю чувствам смертельно опасно — внутренний эмоциональный фон приходится искусственно опускать до нуля, чтобы сохранять холодную голову. Но копить этот груз в себе невозможно — и выплеск переживаний в рифмованные строки помогал не сломаться.

В составе штурмового подразделения 100-й бригады Павел воевал под Марьинкой, Авдеевкой, Северодонецком, Красным Лиманом... Получил три ранения и контузию, после чего был демобилизован.

Из окопов — в сценаристы

В большой кинематограф Черток попал почти случайно. В крымском арт-кластере «Таврида.АРТ» стартовал проект #СВОёКИНО, куда Павла пригласили в качестве эксперта от ДНР — поделиться фронтовым опытом со сценаристами и режиссёрами. Но во время общения с представителями кинокомпании ему неожиданно предложили самому написать историю. Вместе с соавтором Дмитрием Богданом они в кратчайшие сроки подготовили синопсис будущей картины.

Героя Павла Черток в фильме сыграл актер Глеб Калюжный. Фото: соцсети

Неожиданно главным сюжетным ориентиром для прошедших бои мужчин стал трогательный советский мультфильм про мамонтёнка, который ищет свою маму. Именно оттуда в фильме главная «эмоциональная ось» — безусловная детская вера в то, что маму нужно найти и спасти любой ценой.

В основе сюжета — история 18-летнего рэпера из Донецка (его роль сыграл Глеб Калюжный), который был далёк от политики и мечтал о сцене. Похоронив отца, парень узнаёт, что его мама, с которой он давно не виделся, заперта в пылающем Мариуполе. Чтобы найти и вытащить её, мальчишка записывается добровольцем в штурмовой отряд, где, как и Черток, получает позывной «Малыш». В картине фигура матери — символ трагедии разделённых семей Донбасса, собирательный образ родного дома и самой Родины.

Ключевой соавтор фильма — 34-летний музыкант и композитор Сергей Нихаенко из Луганской Народной Республики. Фото: Из личного архива

Вышедший в российский прокат в конце февраля этого года «Малыш» стал одним из самых заметных событий в жизни отечественного кинематографа: в кинотеатрах ленту посмотрели почти 580 тысяч зрителей, а кассовые сборы превысили 242 миллиона рублей. Сами ветераны СВО неоднократно называли эту картину одной из самых лучших попыток показать на экране то, что происходит на фронте. Режиссёр Андрей Симонов, ранее снявший сериал «20/22», отказался от плакатного пафоса в пользу неприкрытой правды — съёмки шли в реальных «декорациях»: локациях Донецка, Мариуполя и «Азовстали».

Именно этой картине доверили представлять Россию на международных смотрах. «Малыш» открывал недавний фестиваль российского кино в Абхазии, а на иранском международном кинофестивале «Сопротивление» он был удостоен Гран-при.

Ребятам важно, чтобы после просмотра «Малыша» у молодых зрителей — их ровесников исчезло ощущение, будто происходящее на фронте их не касается. Фото: соцсети

С автоматом и гитарой

Ключевой соавтор фильма — 34-летний музыкант и композитор Сергей Нихаенко из Луганской Народной Республики. До 2022 года его жизнь была целиком посвящена сцене: учёба в Луганской академии культуры и искусств имени Матусовского, руководство вокальным коллективом в Доме культуры, регулярные поездки на «Новую волну» и «Тавриду». Но когда в ЛНР объявили всеобщую мобилизацию, Сергей, у которого не было никакого армейского опыта, добровольно принял решение встать в строй.

Его боевой путь не менее впечатляющий, чем у Павла. На передовой, в эпицентре тяжёлых боёв, родилась композиция «Высота», ставшая главным музыкальным нервом фильма «Малыш». Текст песни Сергей написал... во время 10-часового танкового штурма позиций его подразделения. Рифмовал в прямом смысле слова под обстрелами. Писал для своих сослуживцев, чтобы выплеснуть свои эмоции и поддержать товарищей, и не помышлял о ротациях или концертах.

Фото: соцсети

Но в том же 2022-м его пригласили на «Тавриду.АРТ» сыграть в спектакле «Вера, Надежда, Любовь». Режиссёр постановки Люба Чайка услышала фронтовую песню и настояла, чтобы она прозвучала со сцены. «Высота» вызвала такой мощный отклик у зрителей, что автор решился на официальный релиз. К моменту выхода драмы «Малыш» трек собрал уже около 20 миллионов прослушиваний на стриминговых площадках.

Сергей признаётся, что после демобилизации сознательно отказывался от государственных программ медицинской реабилитации и санаторного лечения. Его главным лекарством от пост­травматического синдрома стали музыка и возможность выходить к людям. Сегодня и Павел Черток, и Сергей Нихаенко регулярно ездят на встречи со студентами и школьниками, показывают фильм и отвечают на самые острые вопросы. Ребятам важно, чтобы после просмотра «Малыша» у молодых зрителей — их ровесников исчезло ощущение, будто происходящее на фронте их не касается. Работает Черток и над сценариями для новых фильмов и сериалов, в которых пытается рассказывать своим сверст­никам о том, что он понял и пережил на фронте, на понятном им языке.