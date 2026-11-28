Электрогитара участника легендарной группы Status Quo Рика Парфитта продали на аукционе Bonhams за 126,4 тысячи долларов.

Речь идёт о Fender Telecaster, которую музыкант купил в середине 1970‑х в Глазго всего за 80 долларов. По данным Bonhams, эта гитара практически неизменно сопровождала Парфитта на концертах. Её считают одной из самых узнаваемых ритм‑гитар в истории рока.

Изначально инструмент был белым, но позже его перекрасили вручную в тёмно‑синий цвет. При этом на корпусе сохранились фрагменты первоначальной окраски, которые придают гитаре особый винтажный шарм.

Ранее сообщалось, что на аукционе в Великобритании ушло с молотка кольцо с бриллиантом, принадлежавшее Люси Дафф‑Гордон, одной из выживших пассажирок «Титаника».