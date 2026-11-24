Американскую актрису Джессику Альбу обязали выплатить еще $577 тыс. бывшему супругу Кэшу Уоррену в рамках бракоразводного процесса. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на судебные документы.

Сумма связана с планом распределения прибыли компании HonorBar Inc. Согласно документам, Уоррен вправе получить эти деньги в виде единовременной выплаты или перевести их на индивидуальный пенсионный счет.

Ранее он потребовал от Альбы еще $3 млн в качестве компенсации.

Альба и Уоррен прожили вместе около 20 лет и состояли в браке с 2008 года. О расставании пара объявила в январе прошлого года. Брачный договор супруги не заключали.

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