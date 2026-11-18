Звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева разводится с бизнесменом Романом Гавриловым. Пара намерена в судебном порядке разделить два актива: пентхаус в Москве и музей имени Михаила Лермонтова.

Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, как стороны могут поделить это имущество.

Напомним, официально брак Натальи Бочкарёвой и Романа Гаврилова расторгли 2 ноября 2026 года. Инициатором разрыва выступил муж: он подал иск о расторжении брака ещё в сентябре, заявив, что вместе они не живут с декабря прошлого года. При этом актриса пыталась сохранить семью.

Теперь в центре спора оказались два актива. Первый - пентхаус в Москве, где сейчас проживает Роман Гаврилов. Второй актив - музей имени Лермонтова в посёлке Иноземцево (Ставропольский край), в историческом «Домике Рошке». Бочкарёва выкупила здание, отреставрировала его и с 2024 года открыла для посетителей.

В музее собрана значительная коллекция: антикварные предметы и памятные вещи, связанные с Михаилом Лермонтовым и его эпохой. По словам адвоката актрисы, в период брака Бочкарёва активно приобретала для музея антиквариат.

Стороны не смогли договориться мирно о разделе имущества. Гаврилов предложил мировое соглашение, но его условия сторону Бочкарёвой не устроили. Поэтому актриса обратилась в суд.

«Вопрос о разделе в этом случае достаточно сложный. Формально на сегодняшний день мы знаем о двух активах - пентхаус и музей с кофейней. Если бы было два пентхауса и два музея, то при разделе можно было бы учесть их площадь, условно, один пентхаус 300 квадратных метров, а второй 200, и тот, кто взял бы жилплощадь побольше, доплатил бы разницу второму. Но здесь природа использования этих объектов абсолютно разная. Самый простой способ: разделить пентхаус пополам и музей - тоже пополам. Или если поступит предложение о компенсации от одного из участников процесса, то можно тоже это принять во внимание», - пояснил эксперт.

Ранее стало известно, что на заседании представитель супруга Бочкаревой дал понять, что у бизнесмена, вероятно, уже есть другая семья.