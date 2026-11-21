Жители РФ, которые постоянно носят очки, могут сфотографироваться в них на водительские права, если у очков нет тонированных стекол. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД.

«Для граждан, постоянно носящих очки, допускается фотографирование в очках без тонированных стекол», — рассказали в ведомстве.

Как отметили в МВД, на фотографии для водительского удостоверения лицо человека должно быть четко изображено строго в анфас без головного убора. Исключения составляют те головные уборы, которые не скрывают овал лица людей определенных религиозных убеждений.

В ведомстве добавили, что водители могут не приносить фотографию для получения удостоверения, поскольку их сфотографируют на месте.

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