ИИ-агенты способны автономно взаимодействовать с файлами, браузером, электронной почтой и веб-сервисами — именно поэтому корректная настройка имеет ключевое значение для защиты персональных данных. Такое предостережение озвучили представители управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

Нейросетевые помощники умеют самостоятельно оперировать файлами, браузером, почтой и онлайн-сервисами. Однако неверная конфигурация подобных ассистентов способна породить дополнительные уязвимости. Прежде чем приступать к работе, сузьте область доступа к файлам: пусть агент взаимодействует лишь с отдельными папками, а не с целым диском, пояснили в управлении.

Помимо этого, в VDL порекомендовали запретить переходы на незнакомые ресурсы и передачу им сведений, а также активировать режим подтверждения действий: отправка писем, стирание файлов, покупки и платежи должны выполняться только с согласия пользователя.

«Ограничьте подключенные инструменты: отключите ненужные плагины, интеграции и доступ к командной строке», — посоветовали в киберполиции.

Кроме того, в управлении рекомендовали периодически просматривать действующие разрешения и токены доступа, отзывая те из них, которые человек больше не использует. Наряду с перечисленным специалисты советуют задействовать дополнительные средства изоляции — они дают возможность запускать ИИ-агентов внутри отдельной виртуальной среды, тем самым урезая их прямой доступ к системе и аккаунтам пользователя.

Защищённость ИИ-агента определяется не только свойствами самой нейросети, но и тем, насколько продуманно ограничен круг её полномочий, резюмировали в УБК.