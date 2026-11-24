Банк России предложил снизить минимальную базовую ставку ОСАГО для всех категорий транспорта до 1 рубля. Звучит круто! Но есть нюанс. Какой именно — разбирается в колонке на aif.ru Георгий Бовт:

Что сейчас? Для легковых авто граждан коридор базовой ставки составляет 1399–8665 рублей, по проекту он станет 1–10 398 рублей. У такси потолок вырастет с 18,12 до 24,46 тыс. рублей, у грузовиков массой до 16 тонн — с 13,7 до 18,5 тыс., у легковых машин юрлиц — с 6,58 до 8,88 тыс., у мотоциклов — с 4,26 до 5,11 тыс. Для трамваев, троллейбусов и автобусов на регулярных маршрутах верхняя граница поднимается на 6,6%.

Точка отчета

Почему рубль, а не ноль? Потому что отменить нижний предел регулятор не вправе, поэтому выставляет его символически. В пояснительной записке ЦБ прямо пишет, что экономически оправданной была бы и полная отмена ограничения, но действующий закон ее не допускает. Жизнь и кошелек. Удорожание полиса ОСАГО покроет дорогое лечение после ДТП Подробнее

Но если вы уже обрадовались тому, что следующий полис достанется вам почти нахаляву, то рано. Купить полис за рубль не получится. Базовая ставка — лишь первый множитель в формуле, к которому применяются территориальный коэффициент, «бонус-малус», возраст и стаж, мощность двигателя, число допущенных водителей. А главное — ни один страховщик не назначит ставку ниже ожидаемых выплат по клиенту, на каком бы уровне ни стоял формальный минимум.

Кстати, если кто не в курсе, то нижняя граница коридора и прежде почти не была ограничена. Просто страховщики крайне редко используют базовую ставку по нижней границе. Куда важнее посмотреть не на «пол», а на «потолок». Так вот он — поднимается. Еще недавно коридор для легковых машин граждан составлял 1646–7535 рублей; после расширения на 15% в обе стороны, принятого в конце 2025 года, — 1399–8665. Если проект утвердят, верхняя граница всего за пару лет вырастет на 38%.

Узкий коридор

Причина в том, что для «аварийных водителей» резерв коридора уже исчерпан. По данным страховщиков, максимальный тариф получают около 73% таких водителей — против 64% в первом квартале. Когда клиент упирается в потолок, но и по максимальной ставке остается убыточным для страховщика, то у компании остается один выход — передать договор в перестраховочный пул. Доля таких договоров, по данным РСА, выросла с 7,4% в январе до 13,1% в сентябре, а за девять месяцев составила 10,4%. Так и сам этот пул катастрофически убыточен: за первое полугодие выплаты из него составили 28,9 млрд рублей, убыточность — 144%. Водитель, плати. Что нам принесет расширение коридора тарифов по ОСАГО Подробнее

Получается, что «сказка» про ОСАГО по рублю — это лишь красивая обертка, в которую завернуто реальное предложение — поднять потолок.

Почему этот вопрос встал именно сейчас? Потому что вся система ОСАГО подошла к точке безубыточности и в ряде регионов ее уже прошла. За девять месяцев 2026 года, по данным РСА, страховщики собрали 260,8 млрд рублей премий и выплатили 200,2 млрд. Уровень выплат с учетом расходов на ведение дела составил 91%, в отдельных регионах превысил 100%. По расчету самого ЦБ, коэффициент убыточности уже в первом квартале достиг 98%.

Средняя выплата за январь—сентябрь выросла на 10,4%, до 127,6 тыс. рублей, а в одном только сентябре достигла 142,4 тыс. Средняя же премия по годовым полисам за первое полугодие прибавила лишь 5%, до 7633 рублей, — и это меньше, чем в первом полугодии 2023 года (7781 рубль), хотя за тот же период средняя выплата выросла более чем на 40%.

Новая методика

С 11 июля действует обновленная Единая методика расчета стоимости ремонта: из расчета средней цены исключаются аналоги, которые дешевле оригинала более чем на 70%, расходные материалы считаются по рыночным ценам без скидок. По оценкам самого ЦБ, это дало прибавку до 10% к средней выплате по страховке. С 1 марта 2027 года лимит выплат за вред жизни и здоровью вырастет с 500 тыс. до 2 млн рублей. Каждое из этих решений защищает пострадавшего. Но оно же увеличивает и стоимость системы. Подняв выплаты, регулятор обязан дать страховщикам возможность за них заплатить. Штраф каждый день? Как часто будут наказывать за езду без ОСАГО Подробнее

Вспомним и про цены. На все. Лимит возмещения за поврежденную машину — 400 тыс. рублей — не менялся с 2014 года, хотя автомобили и запчасти с тех пор, в том числе из-за санкций, резко подорожали. По некоторым данным, доля страховых случаев, где этого лимита не хватает, выросла в 3,6 раза и превысила 11%. Майское постановление Конституционного суда, запретившее взыскивать со страховщика расходы сверх 400 тыс., если тот не смог организовать ремонт, сняло с компаний часть судебного риска, но не саму проблему.

Поощрить «хороших клиентов»

ЦБ пытается сгладить риторику, подчеркивая, что безаварийные водители обеспечивают более 79% продаж годовых полисов, так что для них все останется почти по-прежнему. А платить за реформу будут остальные: водители с аварийной историей, молодые водители и, главное, корпоративный транспорт. Но ведь повышение потолка на 35% для такси, грузовиков и автобусов уйдет в стоимость поездок и логистики, то есть в конечном счете ляжет на тех же аккуратных автомобилистов, только через другие чеки.

Также ЦБ предлагает ввести для транспорта юрлиц отдельный территориальный коэффициент. Для большинства регионов он ниже, чем для граждан, — в Петербурге, например, 1,39 против 1,56, — но у регулятора появляется рычаг, позволяющий в дальнейшем тарифицировать автопарки отдельно от частников.

В РСА, в свою очередь, рассчитывают, что борьба за клиентов с хорошей историей вождения будет сдерживать цены для безаварийных водителей. Но при уровне выплат, близком к 100%, демпинговать особо некому: компании скорее используют свободу внизу коридора точечно — чтобы переманить хорошего клиента у конкурента, — чем для массового снижения цен. Берегись автоподставы. Как аферисты устраивают фиктивные ДТП Подробнее

Снизят или поднимут?

Важно понимать: ЦБ ничего не рекомендует — он лишь разрешает. Базовую ставку внутри коридора каждая компания выбирает сама, и вопрос «снизят или поднимут» решают в каждой страховой компании конкретно, а не пожелания регулятора. Показательно, что сами страховщики в октябре просили расширить коридор на 20–25%. Так вот, получили они больше, чем просили: потолок поднимается на 20–35%, а нижняя граница фактически отменяется.

Прогнозы участников рынка в целом совпадают: средняя премия после расширения коридора вырастет на 10–15%. Многие эксперты уверены, что страховщики будут повышать стоимость полиса для всех категорий водителей, но, конечно, в первую очередь — для аварийных. Для них стоимость может вырасти на 20–25%.

В итоге аккуратный водитель, скорее всего, не заметит отсутствие нижней границы полиса, а может даже не заметить и незначительного для него повышения. Зато водитель аварийный заплатит заметно больше, а корпоративные автопарки ждет самое ощутимое удорожание. Уже заключенные договоры, разумеется, пересчитывать не будут. Уже хорошо.