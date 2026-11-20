Банк России предложил установить минимальную базовую ставку ОСАГО на уровне одного рубля для всех категорий транспортных средств и водителей. Такая мера позволит страховым компаниям предоставлять более дешевые полисы автомобилистам с большим стажем и безаварийной историей. Проект указания опубликован на сайте регулятора.

В ЦБ пояснили, что действующие ограничения не позволяют страховщикам в полной мере снижать стоимость страховки для аккуратных водителей. Сейчас на них приходится более 79% продаж годовых полисов ОСАГО.

Одновременно регулятор предлагает расширить верхнюю границу тарифного коридора. Для обычных автовладельцев ее планируется увеличить на 20%, для легковых автомобилей юридических лиц, такси, грузовиков и автобусов, не занятых регулярными перевозками, — на 35%. Для общественного транспорта, включая троллейбусы, трамваи и автобусы на регулярных маршрутах, повышение составит 6,6%.

Тарифный коридор определяет минимальную и максимальную базовые ставки, в пределах которых страховые компании рассчитывают стоимость полиса с учетом стажа водителя, его аварийности и региона проживания.

В Банке России считают, что предложенные изменения помогут сдерживать рост стоимости страховки для опытных и аккуратных автомобилистов на фоне удорожания запчастей и увеличения страховых выплат.

По данным регулятора, за первые три квартала текущего года средний размер выплаты по ОСАГО вырос почти на 11% и достиг 128 тысяч рублей. После изменения правил расчета стоимости восстановительного ремонта выплаты могут увеличиться еще на 10%.