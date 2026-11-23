Убеждение автовладельцев в том, что трансмиссионная жидкость в машине с автоматической трансмиссией не требует замены на протяжении всего срока эксплуатации машины, приводит к дорогостоящему капитальному ремонту узла сразу после завершения заводской гарантии. Об этом рассказал «Российской газете» технический эксперт Максим Чеча.

По его словам, расчетным сроком службы автомобиля современные концерны подразумевают исключительно гарантийный период от трех до пяти лет или от ста до ста пятидесяти тысяч километров пробега. Трансмиссионная жидкость выполняет множество важных функций и подвергается колоссальным нагрузкам при перегревах в пробках или буксировке прицепа. Это неизбежно ведет к ее деградации и накоплению продуктов износа в гидросистеме.

Чеча сообщил, что для безболезненной эксплуатации автомобиля рекомендуется обязательно менять масло каждые шестьдесят тысяч километров при движении по трассе или каждые тридцать-сорок тысяч километров в тяжелых городских условиях. При большом пробеге безопаснее применять метод частичного слива и долива жидкости, тогда как для машин с небольшим пробегом подходит полная аппаратная замена на специальном стенде.

Современные автоматические коробки передач крайне чувствительны к вязкостным характеристикам рабочей жидкости, поэтому заливать в них нужно только масла с официальными допусками автопроизводителя. Затраты на регулярное обслуживание трансмиссии оказываются несопоставимо низкими по сравнению со стоимостью капитального ремонта сгоревшего узла и вызова эвакуатора.

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