Подготовку автомобиля к зиме следует начинать с комплексной диагностики, а не с отказа от замены расходных материалов ради экономии. Об этом «Российской газете» рассказал автоэксперт Никита Родионов.

По его словам, проверка должна охватывать ходовую часть, двигатель, электронные системы, аккумулятор, тормоза и технические жидкости. Специалист подчеркнул, что менять все расходники и проводить профилактические процедуры без необходимости не стоит. Решения об обслуживании необходимо принимать с учетом рекомендаций производителя, состояния автомобиля и условий его эксплуатации. При этом отсутствие заметных неисправностей не означает, что можно откладывать замену свечей зажигания и топливного фильтра.

Родионов также предупредил, что небольшой пробег не всегда свидетельствует о низкой нагрузке на двигатель. Длительная работа на холостом ходу, пробки и частые холодные запуски могут ускорять ухудшение свойств моторного масла. Поэтому при выборе сроков обслуживания важно учитывать не только показания одометра, но и особенности эксплуатации машины.

Отдельное внимание эксперт посоветовал уделить качеству технических жидкостей, тормозной и воздушному фильтрам. Использование неподходящих составов и экономия на расходниках могут привести к неисправностям и дорогостоящему ремонту. По словам Родионова, разумная экономия заключается в отказе от ненужных процедур, а не от обязательного обслуживания автомобиля.

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