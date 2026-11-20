Нестабильный запуск двигателя, посторонние звуки под капотом и повышенная вибрация могут говорить о надвигающемся капитальном ремонте. Об этом «Газете.Ru» рассказала эксперт Елена Данилова.

По ее словам, если мотор стал дольше заводиться или неровно работает на холостом ходу, причиной могут быть износ свечей зажигания, неисправность форсунок, подсос воздуха или поврежденные опоры двигателя. В связи с этим замена деталей без диагностики не всегда решает проблему. Потеря мощности и динамики разгона чаще всего связана с неисправностью турбины, утечкой воздуха или проблемами с датчиками, и до выяснения причины эксперт посоветовала избегать интенсивных нагрузок на двигатель.

Треск цепи, звон при нагрузке или глухой стук способны указывать на серьезные проблемы — повышенную детонацию или ускоренный износ деталей. При громком металлическом звуке и сигнале низкого давления масла специалист призвала немедленно остановиться и заглушить мотор.

Еще один тревожный сигнал — изменение цвета выхлопа. Сизый дым свидетельствует о попадании масла в камеру сгорания, белый — об утечке антифриза. Черный указывает на избыток топлива из-за проблем с форсунками или датчиками воздуха.

Ранее эксперт Никита Архипов объяснил опасность первого снега для водителей.