После первого снега водители автомобилей нередко сталкиваются с плохим сцеплением с дорогой даже при наличии зимних шин, однако при прошествии нескольких недель ситуация нормализуется. Автоэксперт Никита Архипов объяснил причину этого явления в беседе с «Российской газетой».

По его словам, в начале зимы дорожное покрытие еще сохраняет тепло, поэтому снег частично тает и снова замерзает, образуя тонкую незаметную ледяную пленку. Позже при устойчивых отрицательных температурах снег чаще остается сухим, и шины работают предсказуемее, чем на льду с водой.

Архипов отметил, что осенью на асфальте накапливаются пыль, остатки масел и продукты износа, которые во время первых снегопадов смешиваются с водой и ухудшают контакт протектора. На перекрестках колеса уплотняют снег и полируют ледяные участки, а водители со временем начинают раньше тормозить, плавнее разгоняться и держать большую дистанцию.

При этом самыми частыми ошибками водителей в гололед становятся несоблюдение дистанции, раннее добавление газа в повороте и езда на стертых или летних шинах. Об этом радио Sputnik рассказал автоэксперт, автоинструктор, специалист по обучению безопасному вождению Игорь Кузнецов.

Он посоветовал перед поездкой проверять техническое состояние автомобиля и резины. Кузнецов рекомендовал отказаться от поездок при стертых или летних покрышках. Он также рекомендовал увеличивать дистанцию, чтобы успеть затормозить самому и не попасть в аварию из-за несвоевременного торможения сзади и не превышать скорость.

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