ДОМ. РФ представил устюжанам мастер-план Великого Устюга — стратегический документ, который определит развитие города на ближайшие годы. В его разработке участвовали более 250 жителей: они приняли участие в онлайн-опросе и стратегических сессиях. Презентация состоялась в день рождения Деда Мороза и была дополнена городскими праздничными мероприятиями, а также зажжением первой в России новогодней ёлки. Всего мастер-план включает 267 мероприятий; 42 ключевых проекта дают городу наибольший эффект и снимают основные инфраструктурные ограничения.

Проекты сгруппированы по пяти направлениям: туризм и внешние связи, сохранение наследия, местные производства, комфортная городская среда и надёжная инфраструктура. Документ закрепляет роль Великого Устюга для страны, региона и кластера «Великий Устюг — Котлас — Сольвычегодск», а для Вологодской области — как ключевого лесопромышленного и агропромышленного центра, центра туризма и индустрии гостеприимства.

Обновление города и сохранение исторического облика

«Ведем планомерную работу по обновлению Великого Устюга с сохранением его исторического облика в рамках подготовки к 880-летию. По поручению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина создали особую экономическую зону туристско-рекреационного типа, на территории которой реализуем инвестиционный проект «Тематический парк „Дед Мороз“. Также активно занимаемся благоустройством: только в этом году в городе строим, ремонтируем и реконструируем 120 объектов. Отмечу, что одним из масштабных проектов на следующий год станет благоустройство Великоустюгского парка культуры и отдыха имени Михаила Матвеевича Булдакова — реализуем его при поддержке федерального бюджета», — сказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

ДОМ. РФ сохраняет исторический характер Великого Устюга, одновременно создавая современную инфраструктуру, рабочие места и условия для круглогодичного туризма. Для 77% жителей ключевой ценностью является историческая застройка. В Великом Устюге расположено 165 памятников истории, из них 94 находятся в хорошем состоянии, 59 требуют реставрации. На платформе наследие. дом. рф размещено 19 объектов Великого Устюга, привлекательных для инвестирования.

«Мастер-план расширяет границы туристического центра Великого Устюга. Главная задача — сделать большую часть города не только привлекательной для туристов, но и активно благоустраиваемой за счет бюджетных средств. Это создаст базу для привлечения частных инвесторов в проекты, которые развиваются благодаря государственным вложениям и растущему турпотоку. Реализация документа поможет решить проблемы ветхого и аварийного жилья, а также реконструировать инженерную и транспортную инфраструктуру, необходимую всем горожанам. Кроме того, мастер-план учитывает развитие транспортной и сервисной сфер, включая ключевые региональные дороги, соединяющие Великий Устюг с Вологдой и Череповцом. Это обеспечит баланс между туристическим развитием и сохранением уникальной природы устюжской земли», — отметил директор по развитию городской среды компании Антон Финогенов.

Развитие вотчины Деда Мороза до 2038 года

Особое внимание уделено вотчине Деда Мороза. Задача — превратить её в многомерный тематический парк, который выполняет функции исторического и духовного воспитания: Великий Устюг с его богатой историей ярко представляет духовную и историко-культурную глубину Русского Севера. Мастер-план предусматривает развитие до 2038 года в три этапа: гостевые дома, исторический парк «Форт Мороз», спортивный центр, ботанический сад, торговая деревня с фабрикой по производству подарков, ферма Деда Мороза, детский лагерь с образовательным кластером, оздоровительный санаторный комплекс и зимний экстрим-парк. Это сделает вотчину интересной круглый год. Также планируются реконструкция части существующего здания площадью 2500 м² под арт-кластер, строительство Центра дизайна и ремёсел площадью 640 м² и благоустройство территории.

Комплексный анализ территории, стратегические сессии с горожанами и бизнесом, а также отраслевые встречи с профильными министерствами позволили сформировать сбалансированную стратегию. Особое внимание уделено решению проблемы сезонности туризма.

Банк профинансирует строительство комбо-отеля на территории тематического парка «Дед Мороз» рядом с резиденцией. Средства в объёме 3,4 млрд рублей будут предоставлены по льготной программе финансирования туристической инфраструктуры. Комплекс включает 110 номеров разных категорий, рестораны, СПА-комплекс с банными дворами, фитнес-зал и конференц-пространство. Новый гостиничный фонд позволит увеличить аудиторию парка и расширить возможности для семейных путешествий.