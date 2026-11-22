Российская путешественница Саша Коновалова предупредила туристов о нескольких распространенных ловушках во время отдыха в Египте. Своими рекомендациями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

В первую очередь блогерша посоветовала отказаться от поездок на уличных такси. По ее словам, водители могут заранее назвать одну стоимость поездки, а по прибытии потребовать значительно больше. В качестве альтернативы она предложила пользоваться приложениями Uber и InDrive.

Также Коновалова призвала не торопиться с покупкой местной SIM-карты. Если туристы собираются проводить большую часть отпуска на территории отеля, им стоит сначала проверить качество и условия подключения к Wi-Fi. Возможно, этого окажется достаточно для всех необходимых задач.

Еще один совет касается покупки сладостей и сувениров. По мнению путешественницы, местные лакомства выгоднее искать в обычных супермаркетах, а не в туристических лавках. Там можно приобрести халву, печенье мамуль с финиковой начинкой, финики, орехи, шоколад, кофе с кардамоном, чай, специи и тахини.

Кроме того, блогерша напомнила, что в Египте не рекомендуется пить водопроводную воду и использовать ее для чистки зубов. Она также предостерегла от предложений незнакомцев что-либо сделать или подарить «бесплатно».

«Проверьте все лазейки, через которые этот человек может схитрить. А лучше вообще сразу откажитесь. Всех хитростей со словом "бесплатно" не перечислить», — заключила Коновалова.

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