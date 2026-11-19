В операционной системе Windows нашли механизм, который более четверти века фиксирует активность пользователей при работе с приложениями. Он записывает названия запускаемых программ, частоту их использования и время последнего открытия. Об этом сообщает XDA Developers.

Функция под названием UserAssist появилась примерно в 2000 году. Она хранит сведения в системном реестре, а Windows использует их для формирования рекомендаций в меню «Пуск» и поисковой выдаче. Названия приложений в журнале закодированы алгоритмом ROT13, но при желании их можно расшифровать.

Журналист издания проверил работу механизма. С помощью утилиты UserAssistView ему удалось обнаружить 325 записей, накопленных с мая 2022 года. Например, приложение «Фотографии» запускалось 164 раза, а «Ножницы» — 128 раз. В истории также остались данные об AVG Secure Browser, хотя браузер уже был удален с устройства.

Отключить сбор такой информации можно в Windows 11. Для этого необходимо перейти в раздел «Конфиденциальность и безопасность» и найти переключатель «Отслеживание запуска приложений» в общих настройках или разделе рекомендаций и предложений. Точное расположение параметра зависит от версии системы.

Ранее сообщалось о глобальных сбоях из-за ноябрьских обновлений безопасности Windows.