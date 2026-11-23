Госкорпорация «Росатом» и компания РЖД выходят на финальный этап подготовки дорожной карты по развитию квантовых технологий на период до 2036 года и дальнейшую перспективу. Соответствующий документ компании должны представить по поручению президента России, сообщил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев в интервью отраслевому изданию «Страна Росатом».

По словам руководителя госкорпорации, зоны ответственности между партнерами четко распределены: РЖД курирует направление квантовых коммуникаций и связи, тогда как «Росатом» отвечает за квантовые вычисления, разработку алгоритмов и сенсоров. Параллельно стороны ведут переговоры о подключении к программе иностранных партнеров.

Как пояснил Алексей Лихачев, глава государства положительно оценил уже достигнутые результаты совместного квантового проекта, после чего поручил сформировать долгосрочный план на десятилетие вперед. В госкорпорации рассчитывают на дальнейшее углубление партнерства в этой наукоемкой отрасли.

Цифровая логистика и перспектива атомного локомотива

Помимо квантового направления, компании развивают общие цифровые сервисы для логистического комплекса. Глава «Росатома» высоко оценил потенциал этой инициативы, отметив, что совместная разработка способна войти в число лучших мировых цифровых проектов в сфере логистики.

Еще одной темой взаимодействия остается возможное возрождение концепции атомного локомотива. Идея проекта «Атомоход» зародилась еще во времена Игоря Курчатова, а его технический облик сформировался в 1980-е годы, однако до создания опытного образца дело не дошло из-за действовавших тогда технологических ограничений по массе и габаритам установки.

«Я очень надеюсь, что в ближайшие десятилетия мы вернемся к теме атомного локомотива и, конечно же, реализуем эту мечту», — заявил Лихачев, уточнив, что на текущем этапе госкорпорация готова обеспечивать железнодорожную отрасль современными накопителями энергии.