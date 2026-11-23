Сбер открыл первый в России банковский офис, где клиентов консультирует фотореалистичный цифровой аватар на основе ИИ. Инновационный офис запущен в Москве по адресу: Оружейный переулок, 41. Открытие прошло в преддверии Международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey.

Цифровой помощник помогает подобрать вклад, составить финансовый план или сравнить продукты банка. Он задаёт уточняющие вопросы и объясняет, чем каждый вариант может быть полезен клиенту. С ним можно обсудить и небанковские вопросы — например выбор профессии, варианты обучения или поговорить на любую тему.

Консультации с цифровым сотрудником проходят в отдельных кабинетах. На экране — собеседник, который выглядит как человек, говорит естественным голосом, жестикулирует и передаёт эмоции мимикой. Можно выбрать мужской или женский образ помощника, а для детей доступны герои мультфильмов и СберКот.

Какие технологии лежат в основе ИИ-помощника

В основе цифрового помощника — технологии, полностью разработанные банком. «Мозгом» выступает мультиагентное решение на базе большой языковой модели GigaChat. Это набор специализированных ИИ-агентов: для каждого сценария обслуживания разработана своя логика, система держит контекст разговора, задаёт уточняющие вопросы и ведёт клиента к решению его вопроса. Для фактологически точных ответов используется база знаний с актуальными условиями и описаниями продуктов. ИИ-агенты цифрового сотрудника могут обращаться друг к другу для гиперперсонализации.

Внешность аватара создана на модели для генерации анимированных аватаров Kandinsky Avatar, специально обученной на миллионах образов: система создаёт говорящего персонажа, который синхронизирует речь с движением губ и передаёт мимику и жесты. Распознавание речи клиента в реальном времени, в том числе в шумном помещении, обеспечивают модели Сбера по распознаванию речи, а синтез речи с естественной скоростью, тембром и эмоциональной окраской — голосовые технологии Сбера.

Два формата обслуживания клиентов

«Офис будущего в Оружейном переулке — это логичный шаг в развитии клиентского опыта. Мы видим, что искусственный интеллект уже становится рабочим инструментом — и в бизнесе, и в повседневной жизни. Здесь мы соединили привычный формат обслуживания с экспертизой, которой раньше не было: цифровой помощник помогает сотруднику подобрать для клиента максимально персонализированное предложение и ответить на любые его вопросы, упрощая работу офиса. Для Москвы это особенно важно — город задаёт высокую планку по качеству и скорости обслуживания, и мы хотим, чтобы новые технологии работали на эту планку, не заменяли человеческое внимание, а усиливали его», — отметил председатель Московского банка Сбербанка Герман Барг.

Технология поддерживает два способа обслуживания: консультацию в формате «клиент — сотрудник — цифровой сотрудник» и полностью автономную консультацию с цифровым помощником. Сотрудник, усиленный ИИ, может ответить практически на любой вопрос и подобрать комплексное решение для клиента — физического или юридического лица. После консультации клиент может продолжить общение с ИИ-помощником ГигаЧат на своём смартфоне.