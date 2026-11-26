В день открытия международной конференции AI Journey Сбер представил в присутствии президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева и главы Сбера Германа Грефа первое в мире балетное шоу с участием человекоподобных роботов — Юни, созданное совместно с Академией танца Бориса Эйфмана, с которой банк связывает многолетнее сотрудничество.

В год своего 185-летия компания представила зрителям уникальный творческий и инженерный эксперимент, открывающий новые горизонты не только для русского балета, но и для развития робототехники и физического искусственного интеллекта (Physical AI).

Искусство и технологии

Академия танца Бориса Эйфмана — уникальное инновационное образовательное учреждение, в котором соединяются традиции классического балетного искусства и концепции современной мировой хореографии для формирования универсального танцовщика XXI век. Сегодня академия и инженеры Сбера вместе открывают новую главу в истории искусства и технологий, соединяя многовековые традиции с возможностями искусственного интеллекта. В центре этого союза по-прежнему остаётся человек: его эмоции, переживания и способность создавать новое. Технологии становятся его партнёром и расширяют границы творческих и физических возможностей.

Балет требует исключительной точности движений, чувства ритма, координации и тонкого взаимодействия партнёров. Появление на сцене человекоподобного робота превращает эти требования в сложнейший инженерный вызов. Обучение роботов танцу проходило совместно: студенты Академии танца демонстрировали движения и хореографические элементы, а инженеры на их основе обучали роботов воспроизводить человеческую пластику. Шаг за шагом роботы осваивали отдельные движения, учились объединять их в последовательности, соблюдать ритм и синхронизироваться с партнёрами. Проект позволяет команде банка продемонстрировать результаты собственных разработок в области управления движениями, координации и синхронизации робототехнических систем, открывая роботам возможность освоить новый язык движения вместе со студентами академии.

Совместная постановка становится не только художественным событием, но и важным технологическим достижением, демонстрирующим потенциал собственных разработок в области Physical AI. Искусство в данном случае становится пространством для инженерных экспериментов, результаты которых могут найти применение далеко за пределами театральной сцены.

Участники проекта — о балете и роботах

Борис Эйфман, художественный руководитель, Президент Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана:

«Академия танца — инновационная хореографическая школа, призванная воспитывать универсальных балетных артистов XXI века. И у нас это получается. Предложение научить роботов танцевать стало неожиданным вызовом для академии. Мы приняли его. Была проделана колоссальная работа, роботы затанцевали. И в этом танце отразились вечная борьба противоположностей и вечное стремление человечества к прогрессу».

Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка:

«Технологии перестают быть просто инструментом и становятся полноценным участником творческого процесса. Наш робот демонстрирует, как физический ИИ может воспринимать окружение, координировать движения и взаимодействовать с человеком в реальном времени. Для нас это важный шаг в развитии физического искусственного интеллекта. Работу над проектом вела большая команда инженеров и представителей балетного искусства, чтобы подарить зрителям поистине захватывающий спектакль».

Владислав Крейнин, старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка, член попечительского совета Академии танца Бориса Эйфмана:

«Мы всегда стремимся показывать, как технологии расширяют возможности искусства. С Академией танца мы работаем более 15 лет, и наш новый проект — уникальный следующий шаг: на одной сцене танцуют люди и роботы. О роботах обычно рассказывают две истории: машина либо служит человеку, либо вытесняет его. Мы ставим третью. В её основе — дуэт: встреча двух противоположностей, которые сталкиваются, расходятся и снова тянутся друг к другу. Человек приносит в танец эмоцию, робот — точность, и шаг за шагом они учатся слышать и поддерживать друг друга».

О конференции

AI Journey — ежегодная международная конференция, объединяющая ведущих профессионалов в области искусственного интеллекта, которая проводится при поддержке Альянса в сфере ИИ. Она посвящена современным AI-разработкам, их влиянию на науку, экономику, общественную жизнь, а также продвижению инноваций среди молодёжи. В прошлом году на мероприятии выступило более 300 спикеров из разных стран, включая Россию, Индию, Китай и США.