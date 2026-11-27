Хранить пароли на сторонних сервисах чаще всего небезопасно, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru эксперт по кибербезопасности Эльдар Муртазин.

Напомним, популярный менеджер паролей 1Password сообщил о взломе. Уточняется, что хакер получил доступ к корпоративному аккаунту одного из сотрудников сервиса в GitHub и внедрил вредоносный код в серверные службы.

По данным представителей компании, хакер получил доступ к именам клиентов и адресам их электронных почт. Муртазин, комментируя этот инцидент, отметил, что главным способом защиты аккаунта является двухфакторная авторизация.

«Не нужно хранить пароли в сторонних сервисах. В Android, iOS, macOS есть встроенные системные утилиты для хранения паролей, ими можно пользоваться. Их не взламывали ни разу. Это даст вам определенную безопасность. Все остальное стороннее, мягко говоря, небезопасно», - пояснил эксперт.

Ранее эксперт предупредил о росте кибератак на бытовую технику.